Футболист Жиру продлил контракт с «Челси» на один год

Источник: Reuters

Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на один сезон.

«Я рад продлению контракта с “Челси”. Я действительно очень хотел остаться в команде еще как минимум на год. Я ощущаю себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждет множество побед и трофеев», — сказал футболист.