Футболист Жиру продлил контракт с «Челси» на один год
ТАСС, 21 мая. Французский нападающий английского «Челси» Оливье Жиру продлил контракт с командой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 21 мая. Французский нападающий английского «Челси» Оливье Жиру продлил контракт с командой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на один сезон.
«Я рад продлению контракта с “Челси”. Я действительно очень хотел остаться в команде еще как минимум на год. Я ощущаю себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждет множество побед и трофеев», — сказал футболист.
Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Француз сыграл за «Челси» 62 матча в различных турнирах, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач, вместе с командой он стал обладателем Кубка Англии. В составе национальной сборной Франции Жиру провел 89 матчей и забил 35 голов. Он является победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.