Сейдахмет вместе с «Левски» стал бронзовым призером чемпионата Болгарии

Игра завершилась со счетом 0:2. За ЦСКА на 70-й минуте забил Тиаго Родригеш, а на 86-й отличился Эвандро. При этом «Левски» доигрывал матч в меньшинстве, так как Нуно Рейш получил желтые карточки на 78-й и 84-й минутах и покинул поле.

В этой игре нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в третий раз подряд попал в заявку, но на поле в итоге не вышел. Казахстанец не играл с 31 марта, когда получил травму, а до этого успел дважды выйти на поле.

С 75 очками ЦСКА идет вторым, отставая от «Лудогорца» на один балл, и гарантировал себе как минимум участие в Лиге Европы. При этом судьба чемпионства решится в последнем туре.

Сам «Левски», у которого 66 очков, стал бронзовым призером чемпионата Болгарии и сыграет в плей-офф за место в Лиге Европы, где соперником станет «Славия» или «Этыр». Отрыв от идущего четвертым «Берое» составляет 12 очков.

Регулярный сезон «Левски» завершит 24 мая гостевым матчем с «Берое», который начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.