Неста покинул пост главного тренера «Перуджи»

Об этом бывший футболист сборной Италии сообщил в своём «инстаграме».



«Сегодня подошло к концу моё великолепное приключение, которое помогло мне расти, выполняя любимую работу. Спасибо “Перудже”, моим игрокам и болельщикам, которые со страстью и гордостью поддерживали нас на протяжении всего сезона дома и в гостях. Этот год вышел тяжёлым, мы пережили много потрясающих моментов. Спасибо всем и до скорых встреч», — говорится в сообщении Несты.



Неста возглавлял «Перуджу» с мая прошлого года. Для экс-защитника это был первый опыт работы в качестве тренера в Италии. С 2015 по 2017 год специалист возглавлял «Майами».



В ходе своей футбольной карьеры, которая длилась с 1993 по 2014 год, Неста выступал за «Лацио» и «Милан», а также успел поиграть в Канаде и Индии. Алессандро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.