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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Неста покинул пост главного тренера «Перуджи»

Главный тренер «Перуджи» Алессандро Неста покинул свой пост.

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Об этом бывший футболист сборной Италии сообщил в своём «инстаграме».

«Сегодня подошло к концу моё великолепное приключение, которое помогло мне расти, выполняя любимую работу. Спасибо “Перудже”, моим игрокам и болельщикам, которые со страстью и гордостью поддерживали нас на протяжении всего сезона дома и в гостях. Этот год вышел тяжёлым, мы пережили много потрясающих моментов. Спасибо всем и до скорых встреч», — говорится в сообщении Несты.

Неста возглавлял «Перуджу» с мая прошлого года. Для экс-защитника это был первый опыт работы в качестве тренера в Италии. С 2015 по 2017 год специалист возглавлял «Майами».

В ходе своей футбольной карьеры, которая длилась с 1993 по 2014 год, Неста выступал за «Лацио» и «Милан», а также успел поиграть в Канаде и Индии. Алессандро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

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