СМИ: Конте отсудил у «Челси» 10,5 миллиона евро
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщают британские СМИ.
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщают британские СМИ.
Как информирует The Times, арбитражный суд принял решение в пользу итальянца. «Челси» обязан выплатить ему 10,5 миллиона евро компенсации. При этом английский клуб имеет право оспорить решение в Высоком суде Лондона.
12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба