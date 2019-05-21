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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Конте отсудил у «Челси» 10,5 миллиона евро

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщают британские СМИ.

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Источник: Reuters

Как информирует The Times, арбитражный суд принял решение в пользу итальянца. «Челси» обязан выплатить ему 10,5 миллиона евро компенсации. При этом английский клуб имеет право оспорить решение в Высоком суде Лондона.

12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Англии. Заменил его другой итальянец Маурицио Сарри.

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