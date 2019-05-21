Бензема и четыре игрока «Барселоны» — в сборной сезона чемпионата Испании

Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил чемпион страны «Барселона» — четыре футболиста, включая капитана и лучшего бомбардира турнира Лионеля Месси. Он стал абсолютным лидером голосования — его выбрали 77 процентов пользователей. «Реал» в команде представлн только нападающим Каримом Бензема.