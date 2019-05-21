Бензема и четыре игрока «Барселоны» — в сборной сезона чемпионата Испании
Авторитетное издание Marca опубликовало символическую сборную чемпионата Испании-2018/19.
Авторитетное издание Marca опубликовало символическую сборную чемпионата Испании-2018/19.
Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил чемпион страны «Барселона» — четыре футболиста, включая капитана и лучшего бомбардира турнира Лионеля Месси. Он стал абсолютным лидером голосования — его выбрали 77 процентов пользователей. «Реал» в команде представлн только нападающим Каримом Бензема.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Ян Облак («Атлетико», 49 процентов проголосовавших) — Даконам Джене («Хетафе», 11), Жерар Пике («Барселона», 62), Жорди Альба («Барселона», 8) — Пабло Сарабия («Севилья», 13), Даниэль Парехо («Валенсия», 24), Родри («Атлетико», 18), Иван Ракитич («Барселона», 17) — Яго Аспас («Сельта», 8), Карим Бензема («Реал», 9), Лионель Месси («Барселона», 77).
В голосовании приняло участие в среднем чуть меньше 60 тысяч человек: 59 100 выбирали вратаря, 58 800 — защитников, 57 700 — полузащитников и 57 900 — нападающих.