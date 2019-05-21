Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Милан2
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Футбол. Премьер-лига
20.05
Рубин0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио3
Болонья3
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив
Урал
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
11ЦСКА выиграл Евролигу
20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема и четыре игрока «Барселоны» — в сборной сезона чемпионата Испании

Авторитетное издание Marca опубликовало символическую сборную чемпионата Испании-2018/19.

Наверх
Источник: Reuters

Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил чемпион страны «Барселона» — четыре футболиста, включая капитана и лучшего бомбардира турнира Лионеля Месси. Он стал абсолютным лидером голосования — его выбрали 77 процентов пользователей. «Реал» в команде представлн только нападающим Каримом Бензема.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Ян Облак («Атлетико», 49 процентов проголосовавших) — Даконам Джене («Хетафе», 11), Жерар Пике («Барселона», 62), Жорди Альба («Барселона», 8) — Пабло Сарабия («Севилья», 13), Даниэль Парехо («Валенсия», 24), Родри («Атлетико», 18), Иван Ракитич («Барселона», 17) — Яго Аспас («Сельта», 8), Карим Бензема («Реал», 9), Лионель Месси («Барселона», 77).

В голосовании приняло участие в среднем чуть меньше 60 тысяч человек: 59 100 выбирали вратаря, 58 800 — защитников, 57 700 — полузащитников и 57 900 — нападающих.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Мария Шарапова попала в заявочный лист Уимблдона
Политический вопрос: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы
Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
Предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов
Швейцария сняла вратаря при счёте 4:4 и уступила Чехии на ЧМ
Российского футболиста захотели в Германии
Канада играет с США на чемпионате мира по хоккею (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь