Голландский клуб казахстанца Меркеля проиграл в матче плей-офф и остался без Лиги Европы
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркеля сыграл за «Хераклес» против «Утрехта» во втором матче
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркеля сыграл за «Хераклес» против «Утрехта» во втором матче
Игра завершилась со счетом 0:3. В первой игре «Хераклес» уступил в два мяча — 0:2. Таким образом, общий счет противостояния — 5:0 в пользу «Утрехта».
Во втором матче Меркель вышел в стартовом составе, но был заменен на 56-й минуте.
Теперь «Утрехт» встретится с победителем пары «Витесс» — «Гронинген» (первый матч — 1:2). По итогам