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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Голландский клуб казахстанца Меркеля проиграл в матче плей-офф и остался без Лиги Европы

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркеля сыграл за «Хераклес» против «Утрехта» во втором матче плей-офф за место в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 0:3. В первой игре «Хераклес» уступил в два мяча — 0:2. Таким образом, общий счет противостояния — 5:0 в пользу «Утрехта».

Во втором матче Меркель вышел в стартовом составе, но был заменен на 56-й минуте.

Теперь «Утрехт» встретится с победителем пары «Витесс» — «Гронинген» (первый матч — 1:2). По итогам плей-офф определится обладатель путевки в квалификацию ЛЕ.

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