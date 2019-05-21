Голландский клуб казахстанца Меркеля проиграл в матче плей-офф и остался без Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 0:3. В первой игре «Хераклес» уступил в два мяча — 0:2. Таким образом, общий счет противостояния — 5:0 в пользу «Утрехта».

Во втором матче Меркель вышел в стартовом составе, но был заменен на 56-й минуте.