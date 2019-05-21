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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Чех вернется в «Челси» и станет спортивным директором

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Завершающий карьеру футболиста чешский вратарь Петр Чех этим летом вернется в лондонский «Челси» и станет спортивным директором клуба, сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт РИА Новости

Цвета «Челси» Чех защищал с 2004 по 2015 год. В составе «синих» он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В январе Чех, с 2015 года выступающий за лондонский «Арсенал», заявил, что по окончании сезона завершит карьеру.

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