СМИ: Чех вернется в «Челси» и станет спортивным директором
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Завершающий карьеру футболиста чешский вратарь Петр Чех этим летом вернется в лондонский «Челси» и станет спортивным директором клуба, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Завершающий карьеру футболиста чешский вратарь Петр Чех этим летом вернется в лондонский «Челси» и станет спортивным директором клуба, сообщает Sky Sports.
Цвета «Челси» Чех защищал с 2004 по 2015 год. В составе «синих» он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В январе Чех, с 2015 года выступающий за лондонский «Арсенал», заявил, что по окончании сезона завершит карьеру.