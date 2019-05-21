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21 мая, источник: Спорт-Экспресс

Источник: Гвардьола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола встретился со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи в Милане, сообщил испанский журналист Марио Гаго Уэрта, работающий на радиостанции Onda Cero.

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Источник: AP 2019

По данным источника, Гвардьола и Паратичи общались, но вряд ли специалист решит сменить клуб, даже если «Сити» исключат из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей. Ранее сообщалось, что тренер намерен продлить контракт. Указано также, что основной причиной визита Гвардьолы было благотворительное мероприятие.

«Манчестер Сити» в завершившемся сезоне выиграл все внутренние трофеи: чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. «Ювентус» стал чемпионом Италии. Команду по завершении сезона покинет главный тренер Массимилиано Аллегри.

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