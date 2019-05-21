Источник: Гвардьола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

По данным источника, Гвардьола и Паратичи общались, но вряд ли специалист решит сменить клуб, даже если «Сити» исключат из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей. Ранее сообщалось, что тренер намерен продлить контракт. Указано также, что основной причиной визита Гвардьолы было благотворительное мероприятие.