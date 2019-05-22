«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
В ответном полуфинальном матче
В ответном полуфинальном матче
Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.
В первом матче победу одержал «Гронинген» по сумме двух встреч, поэтому путёвку в финал завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».