Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
19.05
Милан2
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Футбол. Премьер-лига
20.05
Рубин0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио3
Болонья3
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы

В ответном полуфинальном матче плей-офф за Лигу Европы «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Гронинген» со счётом 3:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.

В первом матче победу одержал «Гронинген» по сумме двух встреч, поэтому путёвку в финал завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».

Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гронинген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!
Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами
Канада показала России, как нужно уничтожать Америку
С Канадой — только в финале. Расклады для сборной России на ЧМ
Предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов
Футболисты «Локомотива» и «Урала» разыграют трофей Кубка России
Российского футболиста захотели в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь