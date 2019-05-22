«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.