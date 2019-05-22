Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
19.05
Милан2
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Футбол. Премьер-лига
20.05
Рубин0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио3
Болонья3
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
00:49 (мск), источник: Sport24

Эдегор вывел «Витесс» в финал плей-офф. Слуцкий в шаге от Лиги Европы

В финале плей-офф — команда Дика Адвоката.

Наверх

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену» со счетом 1:2. Для выхода в финал нужно было побеждать. И желательно в два мяча.

Уже в первом тайме команда Слуцкого задачу перевыполнила. И главным действующим лицом матча стал полузащитник Мартин Эдегор. На 2 минуте норвежский Месси забил сам.

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем дважды ассистировал партнерам, напомнив, за какие заслуги его в свое время купил «Реал».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

При счете 3:0 Эдегор мог оформить хет-трик из голевых передач. Но помешала штанга.

«Гронинген» сумел размочить счет за 9 минут до окончания матча. Забить второй мяч, который вывел бы команду в финал плей-офф, не вышло.

В финале сыграют команды, которыми руководят бывшие главные тренеры сборной России. Соперник «Витесса» — «Утрехт» Дика Адвоката, который в своем полуфинале не оставил шансов «Эраклесу» — 2:0 на выезде и 3:0 дома.

Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гронинген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Это ужасно, голоса нет совсем». Пение фигуристки Самодуровой обозвали блеянием
Жена украинского футболиста любит оголять тело и считает Дагестан опасным для женщин
Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами
Канада показала России, как нужно уничтожать Америку
С Канадой — только в финале. Расклады для сборной России на ЧМ
Предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов
Футболисты «Локомотива» и «Урала» разыграют трофей Кубка России
Российского футболиста захотели в Германии
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь