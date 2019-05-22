Эдегор вывел «Витесс» в финал плей-офф. Слуцкий в шаге от Лиги Европы
В финале
В финале
В первом матче полуфинала
Уже в первом тайме команда Слуцкого задачу перевыполнила. И главным действующим лицом матча стал полузащитник Мартин Эдегор. На 2 минуте норвежский Месси забил сам.
А затем дважды ассистировал партнерам, напомнив, за какие заслуги его в свое время купил «Реал».
При счете 3:0 Эдегор мог оформить
«Гронинген» сумел размочить счет за 9 минут до окончания матча. Забить второй мяч, который вывел бы команду в финал
В финале сыграют команды, которыми руководят бывшие главные тренеры сборной России. Соперник «Витесса» — «Утрехт» Дика Адвоката, который в своем полуфинале не оставил шансов «Эраклесу» — 2:0 на выезде и 3:0 дома.