Эдегор вывел «Витесс» в финал плей-офф. Слуцкий в шаге от Лиги Европы

В первом матче полуфинала плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого в гостях проиграл «Гронингену» со счетом 1:2. Для выхода в финал нужно было побеждать. И желательно в два мяча.

Уже в первом тайме команда Слуцкого задачу перевыполнила. И главным действующим лицом матча стал полузащитник Мартин Эдегор. На 2 минуте норвежский Месси забил сам.

А затем дважды ассистировал партнерам, напомнив, за какие заслуги его в свое время купил «Реал».

При счете 3:0 Эдегор мог оформить хет-трик из голевых передач. Но помешала штанга.

«Гронинген» сумел размочить счет за 9 минут до окончания матча. Забить второй мяч, который вывел бы команду в финал плей-офф, не вышло.