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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Когда нет явных фаворитов. Превью к первым матчам ½ финала Кубка Казахстана

Сегодня, 22 мая, пройдут первые игры ½ финала Кубка Казахстана по футболу, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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«Ордабасы» — «Атырау»
В нынешнем чемпионате у южан серьезные конкуренты в борьбе за медали и не факт, что им доведется попасть в призовую тройку, поэтому они должны с соответствующим настроем подойти к предстоящему матчу, чтобы в последующем занести в свою коллекцию почетный трофей страны. Впрочем, это касается и «нефтяников», не радующих своих болельщиков в премьер-лиге, победа в Кубке стала бы для них своего рода реабилитацией. Тем более в кубковых поединках всегда есть шанс на победу.

На пути к полуфиналу шымкентцы в играх 1/8 и ¼ финалов обыграли «Окжетпес» (1:0) и «Тараз» (1:1, по пенальти 3:1). В свою очередь атыраусцы выиграли у «Жетысу» (1:0) и «Алтая» (1:1, по пенальти 3:1).

«Ордабасы» становился обладателем Кубка Казахстана в 2011 году, «Атырау» — в 2009-м.

Всего команды во всех турнирах провели между собой 41 матч, в которых «Ордабасы» одержал 15 побед при 19 ничьих и семи поражениях с разницей мячей 49−38.

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«Тобол» — «Кайсар»
Обе команды играющие, в связи с чем их очное противостояние обещает быть захватывающим. Кроме того, костанайцы в гостевом матче десятого тура КПЛ были разбиты кызылординцами (1:5), а потому должны питать к ним реваншистские настроения. И победить в этой игре способна любая из сторон.

На предыдущих стадиях «Тобол» достаточно уверенно прошел «Аксу» (3:0) и «Кайрат» (5:1), в то время как «Кайсар» победил «Академию Онтустик» (2:1) и «Иртыш» (2:1).

Костанайская команда брала Кубок в 2007 году, южане — в сезоне-1998/99.

В личных встречах перевес имеет «Тобол», выигравший 19 игр при 16 компромиссных результатах и девяти неудачах с разницей мячей 60−44.

Добавим, что ответные матчи команды сыграют 19 июня.

Руслан Ошуров  .

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