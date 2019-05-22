У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

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У Карбонеро обнаружили злокачественную опухоль яичников. Супруга футболиста уже пережила операцию. «К счастью, рак был обнаружен на ранней стадии. Впереди у меня несколько месяцев борьбы, я буду продолжать лечение», — добавила она.

1 мая Касильясу стало плохо во время тренировочных занятий. Футболист был экстренно прооперирован. Испанский голкипер пропустит остаток сезона. При этом Касильяс не намерен завершать спортивную карьеру. 17 мая игрок опроверг слухи об уходе из спорта по причине перенесенного сердечного приступа.

Касильяс и Карбонеро поженились в 2016 году. У них двое сыновей.