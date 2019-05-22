ПСЖ не будет рассматривать предложения по Мбаппе ниже 250 миллионов евро

По данным издания, «ПСЖ» не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.