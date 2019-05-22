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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ПСЖ не будет рассматривать предложения по Мбаппе ниже 250 миллионов евро

«ПСЖ» не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе ниже 250 миллионов евро, информирует L"Équipe.

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Источник: Reuters

Напомним, что «Реал» активно интересуется футболистом.

По данным издания, «ПСЖ» не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.

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