Кому на выход, или кто летом может покинуть составы клубов из первой пятерки КПЛ-2019

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«Астана»

Лука Шимунович, Жуниор Кабананга

21-летний хорват отыграл всего один матч, да и то вышел на замену на 88-й минуте в перенесенной встрече 19-го тура с «Иртышом» (4:0). В десяти случаях попадал в заявку на матчи, но в них так и не сыграл. Думается, у него мизерные шансы остаться в столичном клубе, хотя у руководства на этот счет может быть иное мнение.

Конголезец в 12 играх забил два гола и отдал два ассиста. Играет с переменным успехом, но к еврокубковым матчам обычно набирает необходимую форму. Правда, его уход может быть вызван другими причинами, а именно окончанием срока арендного соглашения, действующего до 30 июня. Как известно, права на форварда принадлежат саудовскому «Аль-Наср Рияду». Будут ли северяне продлевать его аренду, пока неизвестно.

«Кайсар»

Иван Садовничий, Карлитос, Игорь Зенькович

Белорусский защитник с казахстанским паспортом не проходит в состав «волков», приняв участия только в трех матчах, в которых выходил на замену на несколько минут. Если в «Тоболе» и карагандинском «Шахтере» получал должную игровую практику, то в «Жетысу» провел 15 игр, в «Кайсаре», как видим, и того меньше. На его место южане вправе подыскать более сильного исполнителя, тем более что в этом году они как никогда близки занять призовое место в премьер-лиге.

Не лучше дела обстоят и другого воспитанника белорусского футбола Зеньковича, имеющего также казахстанское гражданство. В предыдущих клубах он играл более заметную роль, в Кызылорде ему удается пока забивать в кубковых играх, тогда как в семи матчах чемпионата результативными действиями не отметился. Если до открытия трансферного окна не изменит ситуацию, то возможно его попросят из клуба.

Карлитос не впечатляет, в пяти проведенных играх выходил исключительно на замену и ничем особенным не запомнился. Следовательно, португалец может стать лишним в команде.

«Ордабасы»

Зиги Бадибанга

От бельгийца ожидали более уверенной и стабильной игры, но он сыграл только в пяти матчах, и только в двух случаях попадал в стартовый состав. Не исключено, что легионер не получал необходимого доверия со стороны тренерского штаба, что в последующем может стать одной из главных причин его перехода в другой клуб.

«Кайрат»

Чжон Ву Хан

Честно говоря, из состава южан можно убирать всех новичков, но это нереально. Селекционеры угадали разве что с Раде Дугаличем. Но среди них есть игрок, чей приход с самого начала вызывал большие вопросы. Это корейский полузащитник Чжон Ву Хан, достаточно быстро угодивший в резерв. Болельщики и специалисты солидарны в том, что местные воспитанники ничуть не хуже легионера, вследствие чего его отъезд напрашивается сам собой.

«Жетысу»

Ивайло Димитров

Форвард ценен голами, в то время как болгарину не удается оправдать надежды главного тренера. Его выпускали и в старте, и на замену, но в шести матчах КПЛ не нанес ни одного точного удара. За прежний клуб «Арарат-Армения» он демонстрировал более нацеленную игру — десять голов в 17 играх. На данный момент Димитров не является основным форвардом семиреченцев, а это уже повод задуматься о смене клубной прописки.