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14:07 (мск), источник: Sputnik.md

Избран новый президент Молдавской федерации футбола

Члены XVIII конгресса Молдавской федерации футбола (МФФ) единогласно поддержали кандидатуру Леонида Олейниченко.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Новым руководителем Молдавской федерации футбола (МФФ) в среду избран Леонид Олейниченко.

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Выборы прошли в рамках чрезвычайного конгресса федерации после того, как в конце апреля Павел Чебану объявил о том, что покидает этот пост, который занимал с 1997 года.

«Леонид Олейниченко избран президентом Молдавской федерации футбола единогласным решением участников конгресса», — сообщили в МФФ.

Олейниченко до сих пор был исполнительным директором футбольной федерации.

Также члены конгресса решили, что Павел Чебану будет почетным председателем МФФ.

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