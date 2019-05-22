Избран новый президент Молдавской федерации футбола

Из постсоветских команд лучше России и Казахстана выступила только Украина на старте отбора к Евро-2020

Выборы прошли в рамках чрезвычайного конгресса федерации после того, как в конце апреля Павел Чебану объявил о том, что покидает этот пост, который занимал с 1997 года.