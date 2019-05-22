Избран новый президент Молдавской федерации футбола
Члены XVIII конгресса Молдавской федерации футбола (МФФ) единогласно поддержали кандидатуру Леонида Олейниченко.
Члены XVIII конгресса Молдавской федерации футбола (МФФ) единогласно поддержали кандидатуру Леонида Олейниченко.
КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Новым руководителем Молдавской федерации футбола (МФФ) в среду избран Леонид Олейниченко.
Выборы прошли в рамках чрезвычайного конгресса федерации после того, как в конце апреля Павел Чебану объявил о том, что покидает этот пост, который занимал с 1997 года.
«Леонид Олейниченко избран президентом Молдавской федерации футбола единогласным решением участников конгресса», — сообщили в МФФ.
Олейниченко до сих пор был исполнительным директором футбольной федерации.
Также члены конгресса решили, что Павел Чебану будет почетным председателем МФФ.