Четыре грузинских футболиста арестованы по делу о договорных матчах
Грузинские футболисты Ника Даушвили, Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели и Лаша Чапидзе арестованы по делу о договорных матчах, сообщает телекомпания «Имеди».
Грузинские футболисты Ника Даушвили, Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели и Лаша Чапидзе арестованы по делу о договорных матчах, сообщает телекомпания «Имеди».
Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд после ходатайства прокуратуры.
Отмечается, что Григол Бедиашвили, Ираклию Баджелидзе, Джони Шерозия, Роберту Имерлишвили, Паате Гудушаури, Нодару Кикнавелидзе и Николозу Маисурадзе избран залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов).
Ранее сообщалось, что футболисты участвовали в договорных матчах после получения денежных средств от организованной преступной группы.