Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив1
Урал0
Футбол. Премьер-лига
20.05
Рубин0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио3
Болонья3
Футбол. Зарубежный
24.05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
24.05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
24.05
Кан
Бордо
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
16Сборная России обыграла чехов
15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Четыре грузинских футболиста арестованы по делу о договорных матчах

Грузинские футболисты Ника Даушвили, Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели и Лаша Чапидзе арестованы по делу о договорных матчах, сообщает телекомпания «Имеди».

Наверх

Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд после ходатайства прокуратуры.

Отмечается, что Григол Бедиашвили, Ираклию Баджелидзе, Джони Шерозия, Роберту Имерлишвили, Паате Гудушаури, Нодару Кикнавелидзе и Николозу Маисурадзе избран залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что футболисты участвовали в договорных матчах после получения денежных средств от организованной преступной группы.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первые слова Алсу о скандале с победой дочки на «Голосе»
Пушков ответил Зеленскому на идею референдума по России
Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ
СМИ узнали бюджет мадридского «Реала» на летние трансферы
Каррера: Заинтересован в работе в России, мне там понравилось
Исполком МОК определился со статусом бокса на Олимпиаде в Токио
СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту Буэнос-Айреса
«Локомотив» играет с «Уралом» в финале Кубка России (трансляция)
Олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 22 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь