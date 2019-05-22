Просившийся в сборную Казахстана игрок стал лучшим бомбардиром клуба после ухода из «Кайрата»

В последнем матче чемпионата команда ивуарийца разгромила дома «Шанхай Шеньсинь» — 5:1, при этом сам форвард оформил дубль на десятой (пенальти) и 32-й минутах, а во втором тайме был заменен.

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В нынешнем сезоне 30-летний Гоу провел семь игр, в которых забил пять мячей. На данный момент он является лучшим снайпером своего клуба, занимающего седьмое место из 16 после десяти туров. В прошлом чемпионате Гоу нередко выходил на замену, отличившись десять раз в 21 игре и проиграв конкуренцию одноклубнику Доминику Винисиусу, на счету которого было 15 мячей в 28 играх.

На данный момент Гоу считается основным форвардом «Бэйцзин Энтерпрайзес», в который перешел в начале 2018 года после ухода из «Кайрата».

Алматинский клуб отказался от услуг нападающего из-за его требований по зарплате. За «Кайрат» выступал с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

До «Кайрата» играл за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также защищал цвета молодежной сборной своей страны.

При этом ивуарийский легионер неоднократно заявлял о своем желании играть за сборную Казахстана.