Оптимальный вариант, или почему претендент на выход в КПЛ-2020 сделал ставку на своего тренера

Думается, это разумное решение со стороны руководства. Все-таки Авакянц и играл в уральском клубе (является рекордсменом команды по сыгранным матчам в премьер-лиге — 157), и входил в его тренерский штаб при разных наставниках. Словом, прекрасно знает всю кухню и вполне способен решить текущие задачи команды на сезон.

Сейчас уральцы идут на пятом месте после семи туров, тогда как нынешний чемпионат с Зайцевым начинали удручающе — набрали лишь одно очко в первых двух матчах после ничьей с «Астаной М» (1:1) и поражения от «Жетысу Б» (2:3), вдобавок вылетели из Кубка страны на стадии предварительного раунда.

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При Авакянце «Акжайык» провел пять игр, в которых одержал три победы при двух ничьих с разницей мячей 8−4. То есть реанимирование команды налицо, что и предопределило выбор в пользу этого тренера. Плюс беспроигрышная серия позволила сократить отставание до двух очков от третьего места, дающего право побороться за выход в КПЛ-2020 через переходные матчи.

Как известно, в прошлом сезоне «Акжайык» занял последнее, 12-е место в премьер-лиге и вылетел в первую лигу. На тот момент командой руководил Зайцев, возглавивший ее в конце июля. Под его началом она одержала лишь одну победу в 13 матчах при четырех ничьих и восьми поражениях.

Как видим, украинскому специалисту была дана возможность оправдать доверие в новом сезоне, но он со своей задачей не справился. И надо сказать, что руководство «Акжайыка» своевременно спохватилось, ведь клуб рисковал далеко вперед отпустить конкурентов в таблице, а в итоге удалось немного выправить турнирное положение и сохранить шансы в борьбе за призовые места.

Более того, западно-казахстанцы имеют в своем пассиве всего одно поражение, что позволяет им в последующем напрямую отобраться в премьер-лигу, минуя переходные игры.

Главное, что у команды есть характер, в чем можно было убедиться в домашней игре седьмого тура с «Шахтером-Булатом», когда во втором тайме хозяева «горели» 0:2. Но несмотря на это, сумели не только отыграться в оставшиеся 32 минуты до финального свистка, но и вырвать победу — 3:2. В этом есть также большая заслуга Авакянца, угадавшего с заменой — появившийся на поле на 78-й минуте Арман Смаилов забил решающий мяч на последних секундах встречи.

Учитывая, что напрямую в КПЛ выходят первые два клуба, «Акжайыку» будет достаточно финишировать на втором месте. Но зная высокие требования Авакянца, можно не сомневаться в том, что его футболисты попытаются в таблице достать лидирующий «Алтай». Впрочем, уральцам как бы самим не сплоховать, в то время как восточно-казахстанцы вряд ли смогут долго не проигрывать, тем более что в следующем туре им играть против непростого «Кайрата-Жастара».

Словом, «Акжайыку» с Авакянцем вполне по силам вернуться в КПЛ.