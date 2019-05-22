«Ордабасы» и «Атырау» сыграли вничью в первой встрече полуфинала Кубка Казахстана по футболу

«Ордабасы» и «Атырау» сыграли вничью, разойдясь со счетом 1:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Абдуллаи Диакате, забивший пенальти. Сравнял же после перерыва вышедший на замену Эдуард Сергиенко.