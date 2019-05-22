«Ордабасы» и «Атырау» сыграли вничью в первой встрече полуфинала Кубка Казахстана по футболу
Сегодня, 22 мая, в Шымкенте состоялся матч полуфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 22 мая, в Шымкенте состоялся матч полуфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Ордабасы» и «Атырау» сыграли вничью, разойдясь со счетом 1:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Абдуллаи Диакате, забивший пенальти. Сравнял же после перерыва вышедший на замену Эдуард Сергиенко.
Отметим, что это была первая встреча команд. В другом полуфинальном матче «Тобол» дома принимает кызылординский «Кайсар».
Ответные игры состоятся 19 июня.