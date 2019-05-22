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19:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАСС, 22 мая. Чемпион мира в составе сборной Аргентины и тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом в среду сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun.

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Источник: AP 2019

По информации источника, причиной ареста стал судебный иск в отношении 58-летнего аргентинца, который подала его бывшая девушка Росио Олива. Олива утверждает, что Марадона должен ей €5,5 млн.

Согласно источнику, Марадона возвращался в Аргентину из Мексики. Полицейские задержали Марадону, а затем выдали официальное уведомление о судебном разбирательстве. Покинуть здание аэропорта Марадона смог после прибытия его адвоката Матиаса Морлы. Дата суда назначена на 13 июля.

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Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сентябре 2018 года Марадона стал главным тренером клуба «Дорадос», мексиканскую команду он покинет по окончании сезона.

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