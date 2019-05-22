СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой
ТАСС, 22 мая. Чемпион мира в составе сборной Аргентины и тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» Диего Марадона был задержан в аэропорту
ТАСС, 22 мая. Чемпион мира в составе сборной Аргентины и тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» Диего Марадона был задержан в аэропорту
По информации источника, причиной ареста стал судебный иск в отношении 58-летнего аргентинца, который подала его бывшая девушка Росио Олива. Олива утверждает, что Марадона должен ей €5,5 млн.
Согласно источнику, Марадона возвращался в Аргентину из Мексики. Полицейские задержали Марадону, а затем выдали официальное уведомление о судебном разбирательстве. Покинуть здание аэропорта Марадона смог после прибытия его адвоката Матиаса Морлы. Дата суда назначена на 13 июля.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006 года он являлся