Текущие события
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Футбол. Зарубежный
24.05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
24.05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
24.05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
24.05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
24.05
Марсель
Монпелье
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
22 мая, источник: Спорт РИА Новости

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче чемпионата Украины.

Наверх
Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У «Шахтера» отличился Тете (50-я минута), у «Динамо» — Виктор Цыганков (36). Команды завершали встречу в неполных составах после удалений Давида Хочолавы у донецкой команды (63) и Артема Шабанова у киевлян (45).

Матч не имел турнирного значения, так как «Шахтер» ранее досрочно выиграл чемпионат Украины, а также завоевал Кубок страны, оформив «золотой дубль». Киевское «Динамо» также досрочно обеспечило себе серебряные медали и участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он убил человека: соцсети обсуждают самый брутальный нокаут года
Дзюба — в Англию, Смолов — в 'Спартак': 10 самых ожидаемых трансферов лета
Турнир Семина: «Локомотив» выиграл Кубок России
Евгению Трефилову запретили работать со сборной России
Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграет в Лиге Европы
«Арсенал» и «Челси» вернут 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
Чемпионка ОИ оценила выступление российских биатлонистов
ФИФА отказалась от расширения состава участников чемпионата мира
Наставник «Детройта» отказался комментировать ситуацию с Дацюком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь