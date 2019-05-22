Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У «Шахтера» отличился Тете (50-я минута), у «Динамо» — Виктор Цыганков (36). Команды завершали встречу в неполных составах после удалений Давида Хочолавы у донецкой команды (63) и Артема Шабанова у киевлян (45).

Матч не имел турнирного значения, так как «Шахтер» ранее досрочно выиграл чемпионат Украины, а также завоевал Кубок страны, оформив «золотой дубль». Киевское «Динамо» также досрочно обеспечило себе серебряные медали и участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.