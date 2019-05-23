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08:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погибший футболист Сала говорил близким о нежелании переходить в «Кардифф»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, перед переходом из «Нанта» в «Кардифф Сити» говорил своим близким, что не хочет переходить в валлийский клуб, а также критиковал президента французской команды Вальдемара Киту за организацию этого трансфера, сообщает Get French Football News со ссылкой на документальный фильм об аргентинском игроке, снятый L’Equipe.

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Источник: AP 2019

Как отмечает источник, Сала 6 января отправил одному из своих близких аудиосообщение, в котором объяснил, что ему неинтересен вариант с «Кардиффом» со спортивной точки зрения, но президента французского клуба «волнуют только деньги», поэтому его заставляют согласиться на трансфер.

«Мейсса (Ндиайе, агент Салы) позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Китой (сын президента “Нанта”), и они хотят продать меня. Есть предложение от “Кардиффа”. Со своей стороны они провели переговоры, чтобы получить много денег, поэтому они очень хотят, чтобы я пошел туда. Это правда хороший контракт, но с футбольной точки зрения он мне неинтересен. Но они всеми силами пытаются заставить меня туда перейти», — говорилось в сообщении Салы.

«Я сказал, что Мейса должен найти мне что-то лучшее до конца трансферного окна. Он сказал “Кардиффу” нет, потому что не хочет, чтобы я туда ехал. Я не хочу говорить с Китой, не хочу злиться. Он противен мне. Он хочет, чтобы я поехал туда, при этом даже не спросил, чего хочу я. Все, что его волнует, это деньги. Я не знаю, что делать, потому что, как я уже говорил, теперь я должен каждый день видеть лицо этого человека. Это очень тяжело, и я чувствую, что не так много людей хотели бы оказаться на моем месте», — отмечается в сообщении.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

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