Погибший футболист Сала говорил близким о нежелании переходить в «Кардифф»
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над
Как отмечает источник, Сала 6 января отправил одному из своих близких аудиосообщение, в котором объяснил, что ему неинтересен вариант с «Кардиффом» со спортивной точки зрения, но президента французского клуба «волнуют только деньги», поэтому его заставляют согласиться на трансфер.
«Мейсса (Ндиайе, агент Салы) позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Китой (сын президента “Нанта”), и они хотят продать меня. Есть предложение от “Кардиффа”. Со своей стороны они провели переговоры, чтобы получить много денег, поэтому они очень хотят, чтобы я пошел туда. Это правда хороший контракт, но с футбольной точки зрения он мне неинтересен. Но они всеми силами пытаются заставить меня туда перейти», — говорилось в сообщении Салы.
«Я сказал, что Мейса должен найти мне
Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива