Погибший футболист Сала говорил близким о нежелании переходить в «Кардифф»

Источник: AP 2019

Как отмечает источник, Сала 6 января отправил одному из своих близких аудиосообщение, в котором объяснил, что ему неинтересен вариант с «Кардиффом» со спортивной точки зрения, но президента французского клуба «волнуют только деньги», поэтому его заставляют согласиться на трансфер.

«Мейсса (Ндиайе, агент Салы) позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Китой (сын президента “Нанта”), и они хотят продать меня. Есть предложение от “Кардиффа”. Со своей стороны они провели переговоры, чтобы получить много денег, поэтому они очень хотят, чтобы я пошел туда. Это правда хороший контракт, но с футбольной точки зрения он мне неинтересен. Но они всеми силами пытаются заставить меня туда перейти», — говорилось в сообщении Салы.

«Я сказал, что Мейса должен найти мне что-то лучшее до конца трансферного окна. Он сказал “Кардиффу” нет, потому что не хочет, чтобы я туда ехал. Я не хочу говорить с Китой, не хочу злиться. Он противен мне. Он хочет, чтобы я поехал туда, при этом даже не спросил, чего хочу я. Все, что его волнует, это деньги. Я не знаю, что делать, потому что, как я уже говорил, теперь я должен каждый день видеть лицо этого человека. Это очень тяжело, и я чувствую, что не так много людей хотели бы оказаться на моем месте», — отмечается в сообщении.