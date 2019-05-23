Тренер «Монако» дисквалифицирован за ставки
Дисциплинарный комитет Франции в среду вынес наказания игрокам и работникам клубов, которые не соблюдали запрет на спортивные ставки на турниры, организованные ПФЛ и ФФФ.
Дисциплинарный комитет Франции в среду вынес наказания игрокам и работникам клубов, которые не соблюдали запрет на спортивные ставки на турниры, организованные ПФЛ и ФФФ.
Трехматчевую дисквалификацию получил тренер «Монако» Гаэль Живе, работающий с молодежным составом.
Аналогичное наказание получили тренеры «Лиона» Тео Ривран и Ромен Жубер.