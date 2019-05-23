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08:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Монако» дисквалифицирован за ставки

Дисциплинарный комитет Франции в среду вынес наказания игрокам и работникам клубов, которые не соблюдали запрет на спортивные ставки на турниры, организованные ПФЛ и ФФФ.

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Трехматчевую дисквалификацию получил тренер «Монако» Гаэль Живе, работающий с молодежным составом.

Аналогичное наказание получили тренеры «Лиона» Тео Ривран и Ромен Жубер.

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