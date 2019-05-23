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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» заинтересован в приглашении Индзаги

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может сменить Дженнаро Гаттузо на посту наставника «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, руководство «россонери» уже контактировало со специалистом по поводу возможных переговоров.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» может уволить Гаттузо, если он не выведет клуб в Лигу чемпионов. За тур до окончания чемпионата Италии команда занимает пятое место в турнирной таблице с 65 очками, отставая от «Аталанты» и «Интера» на один балл. В 38-м туре россонери встретятся на выезде со «СПАЛом».

В текущем сезоне Индзаги с «Лацио» выиграл Кубок Италии. В чемпионате его команда занимает восьмое место с 59 очками. В 2017 году специалист также завоевал Суперкубок страны.

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