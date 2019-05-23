«Милан» заинтересован в приглашении Индзаги

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» может уволить Гаттузо, если он не выведет клуб в Лигу чемпионов. За тур до окончания чемпионата Италии команда занимает пятое место в турнирной таблице с 65 очками, отставая от «Аталанты» и «Интера» на один балл. В 38-м туре россонери встретятся на выезде со «СПАЛом».