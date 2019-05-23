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09:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ривер» в 1-м матче Суперкубка Южной Америки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболисты бразильского «Атлетико Паранаэнсе» обыграли аргентинский «Ривер Плейт» в первом матче за Суперкубок Южной Америки.

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Встреча, прошедшая на поле «Атлетико Паранаэнсе» в Куритибе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 25-й минуте забил Марко Рубен.

Ответная игра пройдет на поле «Ривер Плейт» 30 мая.

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