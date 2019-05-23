Текущие события
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Футбол. Зарубежный
24.05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
24.05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
24.05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
24.05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
24.05
Марсель
Монпелье
Все события
Фоторепортажи
14Россия забросила десять шайб Италии
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», опроверг появившуюся информацию, согласно которой он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее в СМИ сообщалось, что Марадона прилетел на родину из Мексики, а после посадки был задержан в аэропорту. Позже стало известно, что бывшая девушка аргентинца Росио Олива подала на 58-летнего Марадону в суд за невыплату £ 5 млн (около € 5,6 млн). Олива и Марадона были вместе на протяжении шести лет. После задержания власти уведомили аргентинского специалиста о начале судебного разбирательства против него. Дата суда назначена на 13 июня.

«Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше», — цитирует аргентинца Ciudad Magazine.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!
Все восхищаются атакой, но у России лучшая оборона в XXI веке
СМИ: Гвардиола согласовал с «Ювентусом» четырехлетний контракт
Тульский «Арсенал» идет в Европу. В каком виде – непонятно
Сборная США — бумажный тигр. С виду крутая, на деле — так себе
«Унизили»: Шведские СМИ прокомментировали поражение от России
От позора Лейк-Плэсида до триумфа. Все о матчах России и США
Незаметный герой России. Наш лучший центр на ЧМ — это не Малкин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь