Взгляд из Голландии: У нас всем нравится позитив Слуцкого
Журналист голландского издания Voetbal International Стеф де Бонт — о предстоящих матчах «Витесса» с «Утрехтом» и первом сезоне Леонида Слуцкого.
Журналист голландского издания Voetbal International Стеф де Бонт — о предстоящих матчах «Витесса» с «Утрехтом» и первом сезоне Леонида Слуцкого.
— «Витесс» с трудом прошел «Гронинген» в полуфинале
— Первый матч «Витесс» провел из рук вон плохо. Просто ужасно. Создалось впечатление, что некоторые футболисты не хотели играть — Слуцкий даже сказал
Но ответная игра прошла совсем в другом ключе. Энтузиазм и амбиции арнемцев зашкаливали — с первых минут стала видна огромная разница в классе между соперниками.
— Это Слуцкий так настроил игроков за несколько дней между матчами?
— Да, определенно. Это было видно по тактическому рисунку, по тому, как уверенно хозяева вели игру и ничего не позволяли «Гронингену». Слуцкий
— Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат сказал, что «Витесс» — фаворит финала, потому что у него лучше состав и выше зарплаты. Согласны?
— Я хорошо знаю Адвоката, это его стратегия — присвоить «Утрехту» статус аутсайдера. Но, если пройтись по фактам, он прав — у «Витесса» больше денег. По силам, мне кажется, команды равны, однозначного фаворита в этой паре нет. Единственное отличие — Мартин Эдегор. Он набрал фантастическую форму в последнее время, вышел на
— Кто выйдет в Лигу Европы — арнемцы или «Утрехт»?
— Сложный вопрос. Команды исповедуют два противоположных стиля: «Витесс» старается постоянно играть в нападении, «Утрехт», наоборот, больше защищается и контратакует. Финал будет очень интересным. Я предположил бы, что победит «Витесс» — во многом
— Если «Витесс» останется без еврокубков, сезон назовут провальным?
— Для «Витесса» очень важно попасть в Европу, потому что руководство потратило много денег в этом году на укрепление команды, в том числе, и с прицелом на будущий сезон. Честно говоря, с таким бюджетом, на мой взгляд, арнемцы должны были бороться за 3−4-е места или, как минимум, быть к ним ближе, чем получилось в итоге («Витесс» отстал от занявшего четвертую строчку АЗ на пять очков, от «Фейеноорда», взявшего бронзу — на 12. — Прим. «СЭ»). И уж точно выходить в еврокубки.
— Как вам первый год работы Слуцкого в Голландии?
— Думаю, он постарался сделать все, что было в его силах. Есть два важных момента. Первый — люди в Голландии, особенно болельщики «Витесса», очень хорошо относятся к Слуцкому как к человеку: к его манерам, поведению, интервью. Всем нравится его позитив.
Но есть второй момент — игра команды. Здесь любят атакующий футбол, как у «Аякса» в нынешней Лиге чемпионов, а в Арнеме в этом сезоне такое встречалось нечасто. Были взлеты и падения, «Витесс» постоянно пробовал
Оценивая по шкале от 0 до 10, в случае выхода в Лигу Европы я поставил бы ему 7−7,5. Если же он проиграет финал — только 6.
— Что помешало ему выступить лучше?
— Не хватило стабильности. Порой «Витесс» показывал отличный футбол в игре с равным соперником, а через неделю встречался с аутсайдером и проигрывал. Он потерял слишком много очков в тех матчах, в которых должен был побеждать — вот основная причина. Ему оказалось очень сложно держать высокий темп на протяжении всего сезона, плюс появились проблемы с забитыми мячами, когда получил травму Матавж — пришлось спешно искать другого исполнителя на его место.
— Как это отразилось на отношении болельщиков «Витесса» к Слуцкому?
— Как я уже сказал, персонально к нему относятся очень хорошо, но в футбольном плане ему есть куда расти и прибавлять. Если бы он выиграл Кубок или стал