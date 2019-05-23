«Барселона» купила 18-летнего голландца и оценила его в 100 млн евро

Источник: Sport24

Ожидается, что первое время он будет играть за вторую команду «Барселоны».

На официальном сайте «Барселоны» сообщается, что сумма трансфера составила 3,25 млн евро. При этом каталонцы сразу после подписания контракта установили сумму отступных за талантливого футболиста в размере 100 миллионов евро.