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15:11 (мск), источник: Sport24

«Барселона» купила 18-летнего голландца и оценила его в 100 млн евро

«Барселона» объявила о переходе из «Гронингена» 18-летнего полузащитника Людовита Рейса. Голландский футболист словацкого происхождения подписал с сине-гранатовыми 3-летний контракт с опцией продления на 2 года.

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Источник: Sport24

Ожидается, что первое время он будет играть за вторую команду «Барселоны».

На официальном сайте «Барселоны» сообщается, что сумма трансфера составила 3,25 млн евро. При этом каталонцы сразу после подписания контракта установили сумму отступных за талантливого футболиста в размере 100 миллионов евро.

На следующей неделе, 1 июня, Рейсу исполнится 19 лет. В этом сезоне он сыграл за «Гронинген» 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. В активе Людовита 7 матчей за сборную Голландии U19.

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