Президент «ПСЖ» обвиняется в коррупции по делу о ЧМ-2019 по легкой атлетике
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» катарский бизнесмен Нассер
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» катарский бизнесмен Нассер
Следствие предполагает, что
Ранее стало известно, что по делу о коррупции в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года подозрения выдвинуты против директора катарской медиагруппы BeIn Юсефа
Адвокат президента «ПСЖ» отвергает выдвинутые против его клиента обвинения.
В ноябре 2015 года Диак был арестован французскими властями по подозрению в коррупции, в том числе в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Диака ранее также обвиняли в коррупции в процессе выборов места проведения летних Олимпийских игр 2016 года в
Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 пройдет в катарской столице с 27 сентября по 6 октября.