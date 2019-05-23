Президент «ПСЖ» обвиняется в коррупции по делу о ЧМ-2019 по легкой атлетике

Следствие предполагает, что Аль-Хелаифи утвердил платеж в размере 3,5 миллиона долларов, который предназначался Ламину Диаку, бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), перед голосованием по месту проведения чемпионата мира 2017 года. Право проведения турнира досталось Лондону, а Доха позже была выбрана местом проведения чемпионата мира 2019 года.

Ранее стало известно, что по делу о коррупции в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года подозрения выдвинуты против директора катарской медиагруппы BeIn Юсефа Аль-Обайдли, который входит в совет директоров «ПСЖ». Среди подозреваемых также есть Ламин Диак. Аль-Хелаифи с 20 марта фигурировал в качестве свидетеля в деле о процессе выбора мест проведения чемпионатов мира по легкой атлетике 2017 и 2019 годов.

Адвокат президента «ПСЖ» отвергает выдвинутые против его клиента обвинения.

В ноябре 2015 года Диак был арестован французскими властями по подозрению в коррупции, в том числе в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Диака ранее также обвиняли в коррупции в процессе выборов места проведения летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.