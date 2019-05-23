Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт со своей командой.
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт со своей командой.
Как сообщает
Прежнее соглашение российского футболиста со «Сьоном» истекало летом нынешнего года.
Напомним, что Митрюшкин перешёл в швейцарский клуб в 2016 году из «Спартака».
В ноябре 2017 года вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участия ни в одном матче за клуб.