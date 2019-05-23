Дибала поедет на Кубок Америки. А после него должен сменить клуб
Вместо борьбы за «Золотой мяч» нападающий «Ювентуса» провел худший сезон в карьере.
Вместо борьбы за «Золотой мяч» нападающий «Ювентуса» провел худший сезон в карьере.
Два года назад казалось, что наследниками Роналду и Месси в мировом футболе станут француз Килиан Мбаппе и аргентинец Пауло Дибала. Восходящие звезды встретились в полуфинале Лиги чемпионов-2016/17 только для того, чтобы отложить восхождение на Олимп — Мбаппе перешел в «ПСЖ», а Дибала в первый, но не в последний раз проиграл Роналду.
Перспективы Мбаппе все еще выглядят радужно, хотя в «ПСЖ» он не доходил даже до стадии полуфинала ЛЧ, как с «Монако». А вот Дибала в 25 лет ближе к статусу сбитого летчика, чем к борьбе за «Золотой мяч».
|Сезон
|Полные матчи
|Голы
|Ассисты
|Удары по воротам
|2018/19
|22.7
|5
|4
|22.7
|2017/18
|26.2
|22
|5
|26.2
|2016/17
|23.9
|11
|7
|23.9
|2015/16
|27.4
|19
|9
|27.4
|2014/15
|32.9
|13
|10
|32.9
В «Палермо» Дибала исполнял роль центрального нападающего, за спиной которого располагался Франко Васкес. Работающий как часы дуэт настрелял в итальянском сезоне-2014/15 23 мяча.
Переехав в Турин, аргентинец сам стал располагаться под нападающим и в этой роли провел продуктивные три года. После ухода из клуба Гонсало Игуаина Дибала, не меняя позиции, фактически сделался главным бомбардиром «Ювентуса», установив наивысший показатель по забитым мячам за сезон в карьере — 22 гола в серии А.
Всему виной изменение игровой схемы. В минувшем сезоне «Ювентус» играл 4−3−3, в которой нет места для оттянутого форварда. Располагаясь на правом фланге нападения, Дибала слишком часто и слишком глубоко опускался в полузащиту в поисках мяча, оказываясь таким образом чересчур далеко от ворот.
Когда ты находишь правильное сочетание футболистов, план работает. Да, Дибала стал меньше забивать, но он связывает полузащиту с нападением и выходит из трудных ситуаций при помощи технических данных — все это идет на пользу команде.
Даже когда Аллегри играл по схеме 4−2−3−1 и ставил аргентинца на излюбленную позицию «десятки», тот все равно действовал неброско. Психология тоже играет свою роль: прошлым летом Дибала одновременно расстался со своей девушкой Антонеллой Кавальери и с агентом Пьерпаоло Триульци
Но главной причиной спада, конечно, стал Криштиану Роналду.
Фотографии с презентации новой формы «Ювентуса» получились очень символичными: Дибала единственный на них находится наполовину в тени. И мы даже можем догадаться, в чьей тени.
Криштиану Роналду может отодвинуть вас в тень, а может мотивировать. Я предпочел второй вариант и потихоньку стал цепляться за любую возможность.
Именно переход Криштиану вынудил Аллегри изменить схему на ту, что больше всего подходит португальцу. По ходу сезона сформировался и ближайший круг оруженосцев Роналду — центрфорвард Марио Манджукич, ставший туринским вариантом Карима Бензема, и вышеупомянутый Бернардески. Дибале в атаке места просто не нашлось.
Роналду использует столько свободного пространства, сколько ему хочется. И когда он приходит на правый полуфланг, то чуть ли не сталкивается с Дибалой. Аргентинец не умеет играть правым вингером, зато эта роль подходит Бернардерски — трудолюбивому и самому быстрому футболисту в составе чемпионов Италии (34,17 км/час согласно официальному сайту серии А).
Неудивительно, что свои лучшие матчи в прошедшем сезоне — с «Манчестер Юнайтед» на выезде или с «Янг Бойз» дома — Дибала провел, когда на поле не было Роналду или Манджукича. И напротив, «Ювентус» гораздо лучше выглядит без Дибалы. Самый яркий пример — противостояние с «Атлетико» в
Ювентус" играет с тремя атакующими игроками, но Бернардерски и Манджукич заняты не только в атаке. У Дибалы не так много вариантов на поле. У него хороший дриблинг, но во всех важнейших матчах команда обходится без него.
|Сезон
|Игрок
|Голы
|Ассисты
|2018/19
|Криштиану Роналду
|21
|8
|2017/18
|Пауло Дибала
|22
|5
|2016/17
|Гонсало Игуаин
|24
|3
|2015/16
|Пауло Дибала
|19
|9
На первый взгляд может показаться, что проблемы Дибалы связаны с персоной главного тренера. Уйдет Аллегри — и нет смысла
Чтобы вернуть позитивную динамику в карьере, аргентинцу стоит уехать в английскую
Гризманн в «Атлетико» играл под нападающим, действовал свободно, не сильно нагружал себя черновой работой, и вся игра была заточена под него. Это то, что нужно привыкшему жить на всем хорошем Пауло.
Теперь «Ювентус» уже может позволить себе расстаться с некогда главной надеждой на светлое будущее. Уход Дибалы никак не повлияет на перспективы туринского клуба, за него еще можно выручить большие деньги (в районе 80 миллионов евро), и с психологической точки зрения руководство «Ювентуса» просто отдает игрока на спаде. В прошлые годы в Турине сильно комплексовали
Включение Дибалы после такого сезона в сборную Аргентины на Кубок Америки — сюрприз. Того же форварда Мауро Икарди тренерский штаб национальной команды проигнорировал при похожих проблемах в «Интере». Разница, пожалуй, в профиле игроков. Если Икарди — это «девятка», то Дибала станет прямой заменой Месси. Если не по возможностям и мастерству, то по позиции на поле и комплексу выполняемых функций.
Для самого Дибалы вызов в сборную — подарок. Он обожает возвращаться на родину или же общаться с соотечественниками, сможет поиграть в футбол в другой обстановке и, кто знает, сумеет даже напомнить европейским клубам о том, на что еще способен.
В течение сезона мы практически не видели Дибалу, который должен был стать новой суперзвездой футбола. Есть шанс посмотреть летом.
Станислав Рынкевич