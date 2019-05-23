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23 мая, источник: Спорт-Экспресс

Команды, вылетевшие из АПЛ, заработали на троих более 300 миллионов фунтов стерлингов

Стали известны суммы призовых команд английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. Данные опубликовала пресс-служба АПЛ.

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Все клубы получают фиксированные выплаты от зарубежного (43,2 миллиона фунтов) и британского телевидения (34,4), а также от спонсоров лиги (5). Вознаграждение за итоговое место в таблице ранжируется от 1,9 миллиона фунтов за последнее место до 38,4 миллиона за первое. Также 12,2 миллиона фунтов фиксированно выплачиваются за трансляции 10 или менее матчей, за каждый дополнительный матч выплачивается по 1,1 миллиона фунтов.

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По результатам сезона 2018/19 больше всех заработал «Ливерпуль» — 152,4 миллиона фунтов стерлингов. На второй строчке «Манчестер Сити» — 150,9 миллиона, третье место у «Челси» — 146 миллионов.

Мерсисайдцы обошли «горожан» за счет ТВ-прав: матчи «Ливерпуля» транслировались в прямом эфире 29 раз, «Манчестер Сити» — 26. Также в тройку по количеству эфиров вошел «Манчестер Юнайтед"​ — 27 матчей.

«Хаддерсфилд», «Фулхэм» и «Кардифф"​, которые по результатам сезона покинули премьер-лигу, заработали от 96,6 до 102,7 миллиона соответственно.

Общая сумма, заработанная командами АПЛ в прошлом сезоне, составила 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.

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