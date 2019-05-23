Команды, вылетевшие из АПЛ, заработали на троих более 300 миллионов фунтов стерлингов

Все клубы получают фиксированные выплаты от зарубежного (43,2 миллиона фунтов) и британского телевидения (34,4), а также от спонсоров лиги (5). Вознаграждение за итоговое место в таблице ранжируется от 1,9 миллиона фунтов за последнее место до 38,4 миллиона за первое. Также 12,2 миллиона фунтов фиксированно выплачиваются за трансляции 10 или менее матчей, за каждый дополнительный матч выплачивается по 1,1 миллиона фунтов.