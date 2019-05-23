Команды, вылетевшие из АПЛ, заработали на троих более 300 миллионов фунтов стерлингов
Стали известны суммы призовых команд английской
Стали известны суммы призовых команд английской
Все клубы получают фиксированные выплаты от зарубежного (43,2 миллиона фунтов) и британского телевидения (34,4), а также от спонсоров лиги (5). Вознаграждение за итоговое место в таблице ранжируется от 1,9 миллиона фунтов за последнее место до 38,4 миллиона за первое. Также 12,2 миллиона фунтов фиксированно выплачиваются за трансляции 10 или менее матчей, за каждый дополнительный матч выплачивается по 1,1 миллиона фунтов.
По результатам сезона 2018/19 больше всех заработал «Ливерпуль» — 152,4 миллиона фунтов стерлингов. На второй строчке «Манчестер Сити» — 150,9 миллиона, третье место у «Челси» — 146 миллионов.
Мерсисайдцы обошли «горожан» за счет ТВ-прав: матчи «Ливерпуля» транслировались в прямом эфире 29 раз, «Манчестер Сити» — 26. Также в тройку по количеству эфиров вошел «Манчестер Юнайтед" — 27 матчей.
«Хаддерсфилд», «Фулхэм» и «Кардифф", которые по результатам сезона покинули
Общая сумма, заработанная командами АПЛ в прошлом сезоне, составила 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.