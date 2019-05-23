«Црвена Звезда» проиграла «Партизану» в финале Кубка Сербии

Встреча, прошедшая в четверг в Белграде на стадионе имени Райко Митича, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Партизана». Единственный мяч забил на 14-й минуте Боян Остойич.

«Партизан» завоевал свой восьмой Кубок Сербии в истории и четвертый подряд. Всего на счету «черно-белых» 15 побед в Кубках страны.