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23 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» проиграла «Партизану» в финале Кубка Сербии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболисты белградской «Црвены Звезды» проиграли «Партизану» в финале Кубка Сербии и упустили шанс сделать «золотой дубль» по итогам сезона.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Белграде на стадионе имени Райко Митича, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Партизана». Единственный мяч забил на 14-й минуте Боян Остойич.

«Партизан» завоевал свой восьмой Кубок Сербии в истории и четвертый подряд. Всего на счету «черно-белых» 15 побед в Кубках страны.

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«Црвена Звезда» ранее завоевала свой 30-й в истории титул чемпионов Сербии и Югославии.

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