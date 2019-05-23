«Црвена Звезда» проиграла «Партизану» в финале Кубка Сербии
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболисты белградской «Црвены Звезды» проиграли «Партизану» в финале Кубка Сербии и упустили шанс сделать «золотой дубль» по итогам сезона.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболисты белградской «Црвены Звезды» проиграли «Партизану» в финале Кубка Сербии и упустили шанс сделать «золотой дубль» по итогам сезона.
Встреча, прошедшая в четверг в Белграде на стадионе имени Райко Митича, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Партизана». Единственный мяч забил на 14-й минуте Боян Остойич.
«Партизан» завоевал свой восьмой Кубок Сербии в истории и четвертый подряд. Всего на счету «черно-белых» 15 побед в Кубках страны.
«Црвена Звезда» ранее завоевала свой 30-й в истории титул чемпионов Сербии и Югославии.