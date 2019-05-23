Черышев на костылях прибыл с «Валенсией» на финал Кубка Испании в Севилью

28-летний футболист, получивший повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1), в составе делегации «летучих мышей» прибыл в Херес. Россиянин передвигался, прихрамывая, на костылях.

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В Хересе «Валенсия» решила остановиться перед финальной игрой Кубка, которая пройдёт в субботу, 25 мая, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».