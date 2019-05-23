Черышев на костылях прибыл с «Валенсией» на финал Кубка Испании в Севилью
Вингер «Валенсии» Денис Черышев, несмотря на травму, отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной».
Вингер «Валенсии» Денис Черышев, несмотря на травму, отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной».
28-летний футболист, получивший повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1), в составе делегации «летучих мышей» прибыл в Херес. Россиянин передвигался, прихрамывая, на костылях.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Черышев принял участие в 41 матче, отметился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Ранее в «Валенсии» приняли решение выкупить контракт россиянина у «Вильярреала».