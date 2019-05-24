Что смотреть в Европе: финалы «Барселоны» и «Баварии», развязка сезона для Головина

Источник: AFP 2019

Что смотреть

24 мая, пятница

«Утрехт» — «Витесс». 21.45. Стадион «Галгенвард».

«Ницца» — «Монако». 22.05. Стадион «Алльянц Ривьера».

25 мая, суббота

«Спортинг» — «Порту». 19.15. Стадион «Насионал».

«Лейпциг» — «Бавария». 21.00. Стадион «Олимпиаштадион».

«Барселона» — «Валенсия». 22.00. Стадион «Бенито Вильямарин».

26 мая, воскресенье

«Сампдория» — «Ювентус». 19.00. Стадион «Луиджи Феррарис».

Команда Черышева и барселонский комплекс

Рана, которую «Барселона» получила на «Энфилде» в полуфинале Лиги чемпионов, до сих пор кровоточит. Не просто так сразу после финала Кубка Испании команда сразу отправится в отпуск, и никаких чемпионских парадов в случае успеха не предусмотрено. Это, впрочем, не значит, что сине-гранатовые хотят поскорее закончить сезон. Напротив, у них очень серьезное отношение ко второму по статусу национальному турниру.

Каталонцы выигрывали его ровно 30 раз, а предстоящий в Севилье финал — шестой подряд. Оба показателя — рекордные. Кроме того, триумфами «Барсы» завершились четыре последних розыгрыша Кубка, а ее предыдущая осечка в решающем матче случилась в 2014 году, когда трофей достался «Реалу».

Ирония судьбы заключается в том, что случилось это на «Месталье» — домашней арене нынешнего соперника подопечных Эрнесто Вальверде «Валенсии». Сами же «летучие мыши» не добирались до финалов 11 лет, когда им удалось выиграть свой седьмой Кубок. Как раз в том розыгрыше валенсийцы превзошли «Барселону» (3:2, 1:1), после чего трижды выбывали из турнира в противостоянии с этим соперником. Фаворит словно мстил за обиду, три года назад унизив соперника со счетом 7:0. Как все сложится для команды находящегося на больничном Дениса Черышева на этот раз?

Второй финал Ковача и португальское класико

Кроме Испании в ближайшие выходные интересные кубковые финалы пройдут еще в двух странах. В Германии «Бавария» близка к дублю, а Нико Ковач имеет возможность вернуть мюнхенскому клубу долг. Если кто-то забыл, в прошлогоднем финале хорватский тренер обыграл свою нынешнюю команду, на высокой ноте попрощавшись с «Айнтрахтом». Но тот сюжет может и повториться, ведь в субботу свой последний матч на посту главного тренера «Лейпцига» проведет Ральф Рангник. Он изначально должен был отработать только один сезон, чтобы уступить свой пост покидающему «Хоффенхайм» Юлиану Нагельсманну и вернуться на должность спортивного директора.

В Португалии в финале сойдутся команды, всего несколько дней назад встречавшиеся в национальном первенстве. И, надо сказать, встреча «Порту» и «Спортинга» получилась запоминающейся. Арбитр предъявил участникам матча восемь желтых и две красных карточки. Несмотря на то, что с чемпионством «Бенфики» в тот момент уже все было ясно, «драконы» проявили характер и добились волевой победы на 87-й минуте, когда Эррере удался эффектный удар через себя (2:1).

Сейчас на поле снова будет жарко. Тем более в январе эти команды встречались в финале Кубка лиги, и тогда уже «Спортинг» проявил волю к победе. Отыгрался в добавленное арбитром время и взял верх в серии пенальти. А год назад «львы» в Кубке страны выбили «Порту» в полуфинале, но при этом ухитрились проиграть решающий матч скромному «Авишу» (1:2). Сейчас же у лиссабонцев есть шанс сделать кубковый дубль.

Дерби «Монако» и Слуцкий против Адвоката

Для российских представителей в Европе главным днем недели станет пятница. «Монако» Александра Головина обязан официально завершить миссию спасения от вылета в выездном дерби Лазурного берега против «Ниццы». На данный момент команда Леонарду Жардима опережает находящийся в зоне «стыков» «Кан» на одну победу, и в случае равенства очков ключевым показателем станет разность забитых и пропущенных мячей.

У монегасков есть серьезная фора в семь голов, но лучше не проигрывать и до математических расчетов дело не доводить. Тем более что «Кан» встречается дома с не имеющим турнирной мотивации и занимающим 14-е место «Бордо», который проиграл шесть матчей подряд. В уме надо держать и «Амьен», отстающий от «Монако» на очко и принимающий уже вылетевший «Генгам».