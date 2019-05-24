Сульшер: В следующем сезоне не будет никаких оправданий
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
Ранее «МЮ» реализовал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон, несмотря на не самые лучшие результаты «красных дьяволов» в этом году. «Юнайтед» по итогам сезона-2018/19 занял шестое место в английской
«Мы собираемся сесть и выполнить все намеченные планы с тренерами по физподготовке и другими тренерами. Мы будем готовы, когда наступит 1 июля. Никаких оправданий не будет. Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда думаю об этом. Даже если я возвращаюсь домой в Норвегию, я смотрю и анализирую игры до конца сезона», — цитирует Сульшера Mirror.
«Может быть, несколько дней не буду думать о футболе, но потом нам предстоит большая работа на следующий сезон касательно игроков и тренировок», — сказал Сульшер.