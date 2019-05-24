АПЛ показала, сколько клубы получают от ТВ: в такой таблице «Барселона» была бы 7-й, а «Бавария» и «ПСЖ» — ниже «Хаддерсфилда»
Объясняем, почему контракт АПЛ все время растет.
Объясняем, почему контракт АПЛ все время растет.
В четверг АПЛ показала, сколько английские клубы получили от телевидения в сезоне-2018/19. Несмотря на чемпионство «Манчестер Сити», первое место по
|Клуб
|Сумма (млн фунтов)
|Ливерпуль
|152,4
|Манчестер Сити
|150,9
|Челси
|146
|Тоттенхэм
|145,2
|Манчестер Юнайтед
|142,5
|Арсенал
|142,2
|Эвертон
|128,6
|Вулверхэмптон
|127,2
|Лестер
|123,3
|Вест Хэм
|122,5
|Ньюкасл
|120,1
|Кристал Пэлас
|114,2
|Уотфорд
|113,9
|Борнмут
|108,1
|Бернли
|107,3
|Брайтон
|105,7
|Саутгемптон
|104,3
|Кардифф
|102,2
|Фулхэм
|101,9
|Хаддерсфилд
|96,6
Давайте начнем с того, как вообще распределяются деньги.
Так вот «Ливерпуль» получил на полтора миллиона фунтов больше «Сити», потому что команду Юргена Клоппа чаще показывали в прямом эфире (29 раз против 26, между ними по популярности встал «Манчестер Юнайтед» — 27 лайвов).
Стартовые 50% от внутреннего рынка принесли всем клубам АПЛ по 34,4 миллиона фунтов, международные права — по 43,2 млн, реклама — по 4,96.
Отличия только в деньгах от прямых эфиров («Ливерпуль» — 33,46, «Сити» — 30,1) и местах в таблице (36,45 млн у «Ливерпуля» и 38,37 у «Сити»).
Это самое интересное. Разговоры о величине английского телеконтракта так часты и громки, что давно превратились в навязчивый штамп и стерли конкретные цифры. А зря, помнить об этом полезно.
Мы сравнили телевизионные доходы чемпионов остальных топ-4 лиг Европы с доходами всех клубов АПЛ.
Не все лиги настолько открыты, как английская, но достать цифры лучших команд
Итак, «Барселона» и «Реал» в телевизионной таблице АПЛ были бы только на 7-м и 8-м местах, «Ювентус» — на 18-м, а «Бавария» и «ПСЖ» уступили даже последнему месту АПЛ.
|Клуб
|Сумма (млн фунтов)
|Ливерпуль
|152,4
|Манчестер Сити
|150,9
|Челси
|146,0
|Тоттенхэм
|145,2
|Манчестер Юнайтед
|142,5
|Арсенал
|142,2
|Барселона
|136,0
|Реал Мадрид
|130,7
|Эвертон
|128,6
|Вулверхэмптон
|127,2
|Лестер
|123,3
|Вест Хэм
|122,5
|Ньюкасл
|120,1
|Кристал Пэлас
|114,2
|Уотфорд
|113,9
|Борнмут
|108,1
|Бернли
|107,3
|Брайтон
|105,7
|Саутгемптон
|104,3
|Ювентус
|102,7
|Кардифф
|101,9
|Фулхэм
|103,7
|Хаддерсфилд
|96,6
|Бавария
|84,8
|ПСЖ
|58,3
Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт недавно сказал, что все конкуренты на европейском рынке близки к потолку — тогда как немецкий рынок платного телевидения еще будет активно расти. Он связывает это с крахом империи Kirch Group в 2002-м: немецкие телекомпании долгое время не были готовы платить за спорт большие деньги, но теперь рынок развивается, не в последнюю очередь благодаря всплеску
Прогноз Зайферта не выглядит совсем уж рекламным. Внутренние рынки и правда чуть сжимаются и вынуждают лиги смотреть шире.
Покупка звезд даже в средние команды, лучшие тренеры мира и агрессивный маркетинг (в первую очередь в Азии) — все это обеспечило АПЛ резкий скачок на 30%: истекающий трехлетний контракт за иностранных рынках принес АПЛ между 3,1 и 3,3 миллиарда фунтов, а новый — 4,2 миллиарда. Благодаря иностранным телекомпаниям общая сумма
Трансляции за границей — это не просто новая точка роста. Так можно было говорить лет 7 назад. Теперь это огромный кусок бюджета, 46% всех телевизионных денег. По контракту 2016−2019 иностранное ТВ приносило еще 39%. А в 2001—2004 вообще 11%. Тенденция очевидна.
Ни одна европейская лига пока не близка к АПЛ по могуществу на иностранных рынках: согласно отчету KPMG, Ла Лига получает за пределами Испании чуть более 600 миллионов фунтов, а это примерно половина только нынешнего контракта АПЛ.
Но Клэр Эндерс из компании Enders Analysis на недавней конференции Financial Times в Лондоне призвала клубы к осторожности: согласно прогнозам аналитиков, следующий внутренний телевизионный контракт АПЛ просядет еще на 20%, поэтому важно следить за зарплатными ведомостями. Как ни удивительно, такое предостережение касается в первую очередь середняков. Потому что
Кстати, вокруг зарубежного телевидения в АПЛ долго шла война менеджеров. Клубы топ-6 («Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм») считали, что распределять деньги с иностранных рынков поровну (как сейчас) несправедливо: в условной Японии права на АПЛ покупают не ради «Хаддерсфилда» или даже «Саутгемптона», а ради матчей лучших и самых активных клубов, значит, они должны зарабатывать больше. Чтобы прописать такие пункты в контракте, АПЛ, конечно же, нужно согласие клубов — и топ-6 ожидаемо оказалась в меньшинстве.
Компромисс оказался извилистым. Начиная с сезона-2019/20 все клубы будут делить поровну фиксированную сумму (3,3 миллиарда фунтов), а все, что выше, — пропорционально местам в таблице.
Так что уже в новом сезоне разрыв между топ-6 и остальной лигой должен вырасти: дополнительно могущественные клубы разделят около миллиарда фунтов. И если раньше 1-я команда АПЛ получала больше 20-й примерно в 1,6 раза, то теперь коэффициент подскочит до 1,8.
Что будет в сравнении с другими европейскими лигами — никто не знает. Даже Зайферт.