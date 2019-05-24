АПЛ показала, сколько клубы получают от ТВ: в такой таблице «Барселона» была бы 7-й, а «Бавария» и «ПСЖ» — ниже «Хаддерсфилда»

Источник: AFP 2019

В четверг АПЛ показала, сколько английские клубы получили от телевидения в сезоне-2018/19. Несмотря на чемпионство «Манчестер Сити», первое место по ТВ-доходам занял «Ливерпуль», а отметку в 100 миллионов фунтов перешагнули 19 команд из 20.

Деньги клубов АПЛ от телевидения Клуб Сумма (млн фунтов) Ливерпуль 152,4 Манчестер Сити 150,9 Челси 146 Тоттенхэм 145,2 Манчестер Юнайтед 142,5 Арсенал 142,2 Эвертон 128,6 Вулверхэмптон 127,2 Лестер 123,3 Вест Хэм 122,5 Ньюкасл 120,1 Кристал Пэлас 114,2 Уотфорд 113,9 Борнмут 108,1 Бернли 107,3 Брайтон 105,7 Саутгемптон 104,3 Кардифф 102,2 Фулхэм 101,9 Хаддерсфилд 96,6

Почему «Ливерпуль» выше «Манчестер Сити», если он не чемпион?

Давайте начнем с того, как вообще распределяются деньги.

50% внутренних телевизионных доходов (это трансляции внутри Великобритании) распределяются поровну между 20 командами.

25% внутренних доходов распределяются в зависимости от места в таблице: последнее место — «Хаддерсфилд» — получило 1,9 миллиона фунтов, каждое следующее + плюс эти же 1,9 миллиона. Так чемпион — «Сити» — накопил чуть больше 38 миллионов фунтов.

И последние 25% от телеправ в Великобритании делятся в зависимости от количества матчей, показанных в прямом эфире. Каждому клубу гарантированы 10 таких эфиров, за них платят 12,199 миллиона фунтов. За каждый матч сверх минимальной планки добавляют 1,119 миллиона.

Все деньги от продажи прав на АПЛ и рекламу распределяются поровну.

Так вот «Ливерпуль» получил на полтора миллиона фунтов больше «Сити», потому что команду Юргена Клоппа чаще показывали в прямом эфире (29 раз против 26, между ними по популярности встал «Манчестер Юнайтед» — 27 лайвов).

Стартовые 50% от внутреннего рынка принесли всем клубам АПЛ по 34,4 миллиона фунтов, международные права — по 43,2 млн, реклама — по 4,96.

Отличия только в деньгах от прямых эфиров («Ливерпуль» — 33,46, «Сити» — 30,1) и местах в таблице (36,45 млн у «Ливерпуля» и 38,37 у «Сити»).

Все говорят, что в АПЛ космический ТВ-контракт. А сколько получают другие чемпионы в Европе?

Это самое интересное. Разговоры о величине английского телеконтракта так часты и громки, что давно превратились в навязчивый штамп и стерли конкретные цифры. А зря, помнить об этом полезно.

Мы сравнили телевизионные доходы чемпионов остальных топ-4 лиг Европы с доходами всех клубов АПЛ.

Не все лиги настолько открыты, как английская, но достать цифры лучших команд все-таки реально. В случае «ПСЖ» и «Ювентуса» помогла отчетность клубов, в случае «Баварии» — инсайд авторитетного журнала Kicker, в случае Испании цифры официальные и раскрыты в январе 2019-го. Важное уточнение: все данные из Испании, Италии, Германии и Франции — за сезон-2017/18, но расхождения с деньгами, которые упадут на счета команд летом-2019, минимальны.

Итак, «Барселона» и «Реал» в телевизионной таблице АПЛ были бы только на 7-м и 8-м местах, «Ювентус» — на 18-м, а «Бавария» и «ПСЖ» уступили даже последнему месту АПЛ.

Деньги от ТВ. АПЛ против чемпионов топ-5 лиг Клуб Сумма (млн фунтов) Ливерпуль 152,4 Манчестер Сити 150,9 Челси 146,0 Тоттенхэм 145,2 Манчестер Юнайтед 142,5 Арсенал 142,2 Барселона 136,0 Реал Мадрид 130,7 Эвертон 128,6 Вулверхэмптон 127,2 Лестер 123,3 Вест Хэм 122,5 Ньюкасл 120,1 Кристал Пэлас 114,2 Уотфорд 113,9 Борнмут 108,1 Бернли 107,3 Брайтон 105,7 Саутгемптон 104,3 Ювентус 102,7 Кардифф 101,9 Фулхэм 103,7 Хаддерсфилд 96,6 Бавария 84,8 ПСЖ 58,3

А это вообще закончится? Ведь кто-то пугает, что телеконтракт АПЛ — это пузырь

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт недавно сказал, что все конкуренты на европейском рынке близки к потолку — тогда как немецкий рынок платного телевидения еще будет активно расти. Он связывает это с крахом империи Kirch Group в 2002-м: немецкие телекомпании долгое время не были готовы платить за спорт большие деньги, но теперь рынок развивается, не в последнюю очередь благодаря всплеску интернет-проектов (в Германии развивается стриминговый проект DAZN, который привлек аудиторию предложением «Весь спорт за 9,99 евро в месяц»).

Прогноз Зайферта не выглядит совсем уж рекламным. Внутренние рынки и правда чуть сжимаются и вынуждают лиги смотреть шире.

Контракт АПЛ на территории Великобритании на ближайший цикл (2019−2022) упал с 5,4 миллиарда фунтов до 5. Но благодаря зарубежным рынкам никакого падения не ощущается.

Покупка звезд даже в средние команды, лучшие тренеры мира и агрессивный маркетинг (в первую очередь в Азии) — все это обеспечило АПЛ резкий скачок на 30%: истекающий трехлетний контракт за иностранных рынках принес АПЛ между 3,1 и 3,3 миллиарда фунтов, а новый — 4,2 миллиарда. Благодаря иностранным телекомпаниям общая сумма ТВ-контракта 2019−2022 (Великобритания + мир) выросла на 8%.

Трансляции за границей — это не просто новая точка роста. Так можно было говорить лет 7 назад. Теперь это огромный кусок бюджета, 46% всех телевизионных денег. По контракту 2016−2019 иностранное ТВ приносило еще 39%. А в 2001—2004 вообще 11%. Тенденция очевидна.

Ни одна европейская лига пока не близка к АПЛ по могуществу на иностранных рынках: согласно отчету KPMG, Ла Лига получает за пределами Испании чуть более 600 миллионов фунтов, а это примерно половина только нынешнего контракта АПЛ.

Но Клэр Эндерс из компании Enders Analysis на недавней конференции Financial Times в Лондоне призвала клубы к осторожности: согласно прогнозам аналитиков, следующий внутренний телевизионный контракт АПЛ просядет еще на 20%, поэтому важно следить за зарплатными ведомостями. Как ни удивительно, такое предостережение касается в первую очередь середняков. Потому что топ-команды АПЛ тратят на зарплаты не более 59% бюджета, а команды классом ниже, как правило, больше 70% (перешагивать через эту планку УЕФА не рекомендует).

Кстати, вокруг зарубежного телевидения в АПЛ долго шла война менеджеров. Клубы топ-6 («Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм») считали, что распределять деньги с иностранных рынков поровну (как сейчас) несправедливо: в условной Японии права на АПЛ покупают не ради «Хаддерсфилда» или даже «Саутгемптона», а ради матчей лучших и самых активных клубов, значит, они должны зарабатывать больше. Чтобы прописать такие пункты в контракте, АПЛ, конечно же, нужно согласие клубов — и топ-6 ожидаемо оказалась в меньшинстве.

Компромисс оказался извилистым. Начиная с сезона-2019/20 все клубы будут делить поровну фиксированную сумму (3,3 миллиарда фунтов), а все, что выше, — пропорционально местам в таблице.

Так что уже в новом сезоне разрыв между топ-6 и остальной лигой должен вырасти: дополнительно могущественные клубы разделят около миллиарда фунтов. И если раньше 1-я команда АПЛ получала больше 20-й примерно в 1,6 раза, то теперь коэффициент подскочит до 1,8.