Шевченко получил именную футболку «Милана»

В этой форме итальянский клуб будет играть со следующего сезона. «Большое спасибо “Милану” за этот особый подарок», — написал Шевченко в «Твиттере».

В бытность игроком Шевченко провёл за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. На «Сан-Сиро» он перебрался летом 1999 года из киевского «Динамо» за € 23,91 млн. Летом 2006 года был продан в «Челси» за сумму в € 43,88 млн. В сезоне-2008/09 выступал за «Милан» на правах аренды.