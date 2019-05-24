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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко получил именную футболку «Милана»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в социальной сети сообщил, что получил именную футболку «Милана».

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В этой форме итальянский клуб будет играть со следующего сезона.
«Большое спасибо “Милану” за этот особый подарок», — написал Шевченко в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

В бытность игроком Шевченко провёл за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. На «Сан-Сиро» он перебрался летом 1999 года из киевского «Динамо» за € 23,91 млн. Летом 2006 года был продан в «Челси» за сумму в € 43,88 млн. В сезоне-2008/09 выступал за «Милан» на правах аренды.

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана», лучший бомбардир в истории миланского дерби.

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