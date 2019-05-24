Муса — чемпион, Вернблум — на больничном. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 1

Зоран Тошич, «Партизан»

Сезон-2018/19: 16 матчей (4 гола) в чемпионате Сербии, 4 матча (1 гол) в Кубке Сербии.

Титул: Кубок Сербии.

Минувший сезон получился у 32-летнего экс-полузащитника ЦСКА смазанным: с июля по октябрь он пробыл в лазарете из-за повреждения мениска, потом набирал форму и лишь к концу ноября стал получать игровое время. В «Партизане» Зоран — футболист ротации. В чемпионате у него набралось 16 матчей (лишь два — полных), четыре гола и пять голевых передач. Половина этих мячей была отправлена в ворота соперника роскошными ударами со штрафных.

Чемпионом бывший «армеец» в прошедшем сезоне не стал — титул перехватила «Црвена Звезда», тогда как «Партизан» сенсационно опустился на третье место, пропустив вперёд ещё и «Раднички». Зато вчера «гробари» взяли Кубок Сербии, обыграв в финале извечных соперников-соседей — 1:0. Тошич провёл на поле все 90 минут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx1pup-Hxor/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx1pup-Hxor/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tosiczoran7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zoran Tosic</a> (@tosiczoran7) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-24T08:18:56+00:00">24 Май 2019 в 1:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Веллитон, «Аль-Шарджа»

Сезон-2018/19: 25 матчей, 19 голов и 7 результативных передач.

Титул: чемпион ОАЭ.

Дважды лучший снайпер российской Премьер-Лиги обрёл себя в ОАЭ. Здесь он — главная звезда «Аль-Шарджи». Бразилец всё так же убегает на скорости от защитников, агрессивно вылетает на опережение и помногу забивает. 16 мая его команда досрочно взяла золото. Любопытно, что это первый чемпионский титул в карьере уже 32-летнего Веллитона. Ни в Бразилии, ни в России, ни в Турции ему до таких высот добраться не удавалось.

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Сейду Думбия, «Жирона»

Сезон-2018/19: 17 матчей и 2 гола в чемпионате Испании, 5 матчей и 1 гол в Кубке Испании.

Титул: обладатель Суперкубка Каталонии.

Ивуарийскому форварду всего лишь 31. Правда, это по паспорту. А сколько на деле — попробуй теперь догадайся, тем более в последние пару лет Думбия действительно сдал. Если в сезоне-2016/17 он намолотил 20 голов в 25 матчах за «Базель», то за «Спортинг» год спустя у него была «баранка», да и в «Жироне», куда форвард перешёл на правах свободного агента, дела идут так себе. Команда не смогла сохранить прописку в Примере, а сам Думбия отметился лишь двумя голами. Единственный позитив — Суперкубок Каталонии, который команда взяла в марте благодаря победе над дублем «Барселоны».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxHPbsXghrW/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxHPbsXghrW/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/doumbia.seydou/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> D'S88</a> (@doumbia.seydou) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-06T07:44:06+00:00">6 Май 2019 в 12:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, где экс-форвард ЦСКА окажется в следующем сезоне. В 2014-м его трансферная стоимость составляла 25 миллионов евро по версии transfermarkt.de, сейчас — 1,8.

Вагнер Лав, «Коринтианс»

Сезон-2018/19: 13 матчей и 6 голов за «Бешикташ», 18 матчей и 2 гола за «Коринтианс».

Титул: чемпион штата Паулиста.

В июне ему стукнет уже 35, а он всё ещё в порядке. Да, забивает не так много, как раньше, но в нужные моменты выходит на первые роли. В первой половине сезона он играл в «Бешикташе», а уже в апреле забивал победный гол за «Коринтианс» в чемпионате штата Паулиста. Видимо, в Европу Вагнер уже не вернётся — предпочтёт доиграть последние годы карьеры в родной Бразилии. Хотя… С его вечной энергетикой всё возможно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwidYKEHzo4/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwidYKEHzo4/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Rodrigo Coca, Daniel Augusto/ Agência Corinthians</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/oficialvagnerlove/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vagner Love</a> (@oficialvagnerlove) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-22T00:54:03+00:00">21 Апр 2019 в 5:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бибрас Натхо, «Олимпиакос»

В сезоне-2018/19: 21 матч, 1 гол и 5 передачи за «Олимпиакос».

Израильтянин мог бы поиграть ещё сезон-другой в ЦСКА, но не пошёл на понижение зарплаты и отбыл в Грецию. Пожалуй, «армейцы» приняли правильное решение, не став удерживать полузащитника любой ценой. В «Олимпиакосе» Натхо вовсе не ключевой футболист — лишь семь раз в чемпионате выходил в стартовом составе, в 14 встречах появлялся на замену, а в шести случаях оставался на скамейке. Чемпионом Греции в этом сезоне стал ПАОК. «Олимпиакос» — второй.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw2VpTyFdwb/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw2VpTyFdwb/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bibars66/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Bibars Natcho</a> (@bibars66) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T18:11:18+00:00">29 Апр 2019 в 11:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Понтус Вернблум, ПАОК

В сезоне-2018/19: 11 матчей

Титул: чемпион Греции

Шведский полузащитник и один из главных бойцов в истории российской Премьер-Лиги стал чемпионом Греции. ПАОК вернул себе титул спустя 34 года — и это прекрасное событие. Только у самого Вернблума всё не так хорошо. Ещё в декабре он получил тяжелую травму ахиллового сухожилия и более с тех пор на поле не выходил. Хотя всё же выходил — побегать с чемпионским кубком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwjoLOTlJJW/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwjoLOTlJJW/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwjoLOTlJJW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Congrats to everybody involved. Proud to be a part of this amazing team! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wernbloom/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pontus Wernbloom</a> (@wernbloom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-22T11:47:38+00:00">22 Апр 2019 в 4:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Халк, «Шанхай СИПГ»

В сезоне-2018: 25 матчей, 13 голов и 12 голевых передач. В сезоне-2019: 8 матчей, 4 гола и 1 передача.

Титул: чемпион Китая-2018.

Самый дорогостоящий футболист в истории российской Премьер-Лиги наслаждается жизнью в Китае. В прошлом году он стал чемпионом страны, попутно насобирав 25 баллов по системе «гол+пас» в 25 играх. Но это вовсе не лучший показатель в первенстве: для сравнения, у партнёра по «Шанхаю» У Лэя было «27+8», у соотечественника Оскара — «12+18». А в нынешнем сезоне у израильтянина Захави уже 10 мячей! Впрочем, подвиги и статус Халка уже не сильно интересуют. Иначе играл бы не в Поднебесной, а в Европе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxCngy2nk84/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxCngy2nk84/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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JOGA MUITO! @hulkparaiba No seu 100º jogo com a camisa do #ShanghaiSIPG, o capitão marcou esse golaço e ajudou a equipe a vencer o #GuangzhouRF por 2x0. #FuteboldaChina #chinesesuperleague #superligadachina #china #中超 #足球 #中国足球 #hulkparaiba #上海上港 #广州富力 #上海 #Shanghai</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hulkparaiba/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Givanildo V. De Sousa- Hulk</a> (@hulkparaiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-04T12:39:04+00:00">4 Май 2019 в 5:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмед Муса, «Аль-Наср Эр Рияд»

В сезоне-2018/19: 24 матча, 8 голов.

Титул: чемпион Саудовской Аравии.

Казалось, после ЦСКА нигерийский нападающий может покорить Европу, но в «Лестере» дела у него не задались. Не помогли задержаться в английском чемпионате ни удачная аренда в «армейский» клуб, ни достойно проведённый чемпионат мира, на котором Муса забил два классных гола в ворота Исландии. Перед началом нового сезона Ахмеда за 16,5 млн евро выкупил «Аль-Наср», и здесь нигериец снова стал звездой. Он играет на левом фланге атаки, немало забивает (но не столь много, как марокканец Абдерразак, у которого 34 гола в 26 встречах), а по итогам сезона стал чемпионом. В очередной раз в своей карьере.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxmGbFajHhU/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxmGbFajHhU/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxmGbFajHhU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Alhamdulillah ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ahmedmusa718/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ahmed Musa MON</a> (@ahmedmusa718) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-18T07:21:49+00:00">18 Май 2019 в 12:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Доменико Кришито, «Дженоа»

В сезоне-2018/19: 34 матча, 2 гола и 4 передачи в чемпионате Италии.

Миммо — лидер и капитан «Дженоа», всегда выходит на поле в этом сезоне. Чаще всего — на позиции левого защитника, хотя до зимы играл и в центре обороны. Он показывает высокий уровень, поддерживает атаку, имеет достойную для своего амплуа статистику. Однако пока его команда занимает 18-е место в серии А и близка к вылету. Чтобы избежать катастрофы, надо обыгрывать в последнем туре на выезде «Фиорентину» и верить в то, что «Эмполи» вдруг не победит «Интер».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv-KK9qnGfZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv-KK9qnGfZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/domenicocriscito8691/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Domenico criscito</a> (@domenicocriscito8691) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-07T22:33:34+00:00">7 Апр 2019 в 3:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мигел Данни, без клуба

В сезоне-2018/19: 13 матчей за «Маритиму» чемпионате Португалии.

После ухода из «Зенита» португальский хавбек провёл один сезон в «Славии», а летом 2018-го подписал контракт c родным «Маритиму». Однако уже в декабре, после всего 13 проведённых игр, Данни расторг контракт с клубом после серии провальных результатов, заявив, что это поможет команде снять дополнительное давление. Новое место работы 35-летний футболист пока не нашёл. Сам он пообещал «новые остановки» впереди, но пока путешествует. Неделю назад, например, заезжал в Санкт-Петербург.