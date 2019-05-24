Муса — чемпион, Вернблум — на больничном. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 1
Рассказываем о том, как знаменитые легионеры из нашего чемпионата провели минувший сезон.
Рассказываем о том, как знаменитые легионеры из нашего чемпионата провели минувший сезон.
Сезон-2018/19: 16 матчей (4 гола) в чемпионате Сербии, 4 матча (1 гол) в Кубке Сербии.
Титул: Кубок Сербии.
Минувший сезон получился у 32-летнего
Чемпионом бывший «армеец» в прошедшем сезоне не стал — титул перехватила «Црвена Звезда», тогда как «Партизан» сенсационно опустился на третье место, пропустив вперёд ещё и «Раднички». Зато вчера «гробари» взяли Кубок Сербии, обыграв в финале извечных
Сезон-2018/19: 25 матчей, 19 голов и 7 результативных передач.
Титул: чемпион ОАЭ.
Дважды лучший снайпер российской
Сезон-2018/19: 17 матчей и 2 гола в чемпионате Испании, 5 матчей и 1 гол в Кубке Испании.
Титул: обладатель Суперкубка Каталонии.
Ивуарийскому форварду всего лишь 31. Правда, это по паспорту. А сколько на деле — попробуй теперь догадайся, тем более в последние пару лет Думбия действительно сдал. Если в сезоне-2016/17 он намолотил 20 голов в 25 матчах за «Базель», то за «Спортинг» год спустя у него была «баранка», да и в «Жироне», куда форвард перешёл на правах свободного агента, дела идут так себе. Команда не смогла сохранить прописку в Примере, а сам Думбия отметился лишь двумя голами. Единственный позитив — Суперкубок Каталонии, который команда взяла в марте благодаря победе над дублем «Барселоны».
Интересно, где
Сезон-2018/19: 13 матчей и 6 голов за «Бешикташ», 18 матчей и 2 гола за «Коринтианс».
Титул: чемпион штата Паулиста.
В июне ему стукнет уже 35, а он всё ещё в порядке. Да, забивает не так много, как раньше, но в нужные моменты выходит на первые роли. В первой половине сезона он играл в «Бешикташе», а уже в апреле забивал победный гол за «Коринтианс» в чемпионате штата Паулиста. Видимо, в Европу Вагнер уже не вернётся — предпочтёт доиграть последние годы карьеры в родной Бразилии. Хотя… С его вечной энергетикой всё возможно.
В сезоне-2018/19: 21 матч, 1 гол и 5 передачи за «Олимпиакос».
Израильтянин мог бы поиграть ещё
В сезоне-2018/19: 11 матчей
Титул: чемпион Греции
Шведский полузащитник и один из главных бойцов в истории российской
В сезоне-2018: 25 матчей, 13 голов и 12 голевых передач. В сезоне-2019: 8 матчей, 4 гола и 1 передача.
Титул: чемпион Китая-2018.
Самый дорогостоящий футболист в истории российской
В сезоне-2018/19: 24 матча, 8 голов.
Титул: чемпион Саудовской Аравии.
Казалось, после ЦСКА нигерийский нападающий может покорить Европу, но в «Лестере» дела у него не задались. Не помогли задержаться в английском чемпионате ни удачная аренда в «армейский» клуб, ни достойно проведённый чемпионат мира, на котором Муса забил два классных гола в ворота Исландии. Перед началом нового сезона Ахмеда за 16,5 млн евро выкупил «Аль-Наср», и здесь нигериец снова стал звездой. Он играет на левом фланге атаки, немало забивает (но не столь много, как марокканец Абдерразак, у которого 34 гола в 26 встречах), а по итогам сезона стал чемпионом. В очередной раз в своей карьере.
В сезоне-2018/19: 34 матча, 2 гола и 4 передачи в чемпионате Италии.
Миммо — лидер и капитан «Дженоа», всегда выходит на поле в этом сезоне. Чаще всего — на позиции левого защитника, хотя до зимы играл и в центре обороны. Он показывает высокий уровень, поддерживает атаку, имеет достойную для своего амплуа статистику. Однако пока его команда занимает 18-е место в серии А и близка к вылету. Чтобы избежать катастрофы, надо обыгрывать в последнем туре на выезде «Фиорентину» и верить в то, что «Эмполи» вдруг не победит «Интер».
В сезоне-2018/19: 13 матчей за «Маритиму» чемпионате Португалии.
После ухода из «Зенита» португальский хавбек провёл один сезон в «Славии», а летом 2018-го подписал контракт c родным «Маритиму». Однако уже в декабре, после всего 13 проведённых игр, Данни расторг контракт с клубом после серии провальных результатов, заявив, что это поможет команде снять дополнительное давление. Новое место работы 35-летний футболист пока не нашёл. Сам он пообещал «новые остановки» впереди, но пока путешествует. Неделю назад, например, заезжал в