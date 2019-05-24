«Челси» планирует уволить Сарри после финала ЛЕ и назначить Лэмпарда. Это полный бред

Сложно придумать более инфернальный для любого тренера клуб, чем «Челси». За всю новую историю при Абрамовиче однозначно позитивным парнем тут запомниись разве что Карло Анчелотти и Гус Хиддинк. И то с оговорками. Остальные коучи неизменно уходили из клуба с подмоченной репутацией. Даже любимчик Абрамовича Жозе Моуринью оконфузился во время второго прихода в клуб.

Маурицио Сарри уже совсем скоро может стать следующим на конвейере, который несет его в отсек с утилем. По информации Daily Mail, руководство «Челси» планирует уволить итальянца после финала Лиги Европы. Только перед принятием решения проведет разговор с лидерами раздевалки на предмет взаимоотношений с тренером.

Нельзя оценивать десятимесячную работу тренера по одному матчу. Это неправильно. Если ситуация такова, как вы говорите, и решение о моем будущем примут по итогам финала ЛЕ, то я уйду прямо сейчас. Либо вы довольны моей работой, либо нет. Маурицио Сарри

Этот сезон для Сарри и правда выдался, наверное, тяжелейшим в карьере. В абсолютно новом для себя чемпионате и чужой стране он вынужден был в кратчайшие сроки начать прививать свой футбол команде, в которой было немного игроков, подходивших под его философию.

По ходу чемпионата Сарри вернул к жизни Давида Луиза, строил игру в полузащите вокруг Жоржиньо, ждал, пока Кепа обретет психологическую уверенность (вы помните, во что это вылилось в финале Кубка Лиги), старался изменить роль Азара, которого последние полгода каждую неделю отправляют в «Реал» (и сам он настроился на уход). Все это сопровождалось слухами об отставке, конфликтами с рядом игроков и скандированием с трибун «Стэмфорда» f***k sarriball (к черту саррибол).

Но наверняка Маурицио на это закладывался, когда соглашался на переезд в Лондон. А вот «Челси» — далеко не факт. Вряд ли в руководстве клуба не понимали, что Сарри не относится к антикризисным менеджерам (каким был, например, Хиддинк), которые в кратчайшие сроки могут вдохнуть в команду новую жизнь, затащить в нескольких подряд матчах и спасти сезон. Сарри строит свой фундаментальный футбол месяцами — неторопливо выстраивает его вокруг любимых игроков, комплектует команду нужными исполнителями и планомерно развивает тех, кто есть в распоряжении.

Таким же образом работает Гвардиола, которого пару лет назад отдельные умники называли физруком и говорили, что АПЛ просто не его уровень и тут его идеи не приживутся. Сейчас Пеп понимает Сарри как никто другой.

Я прекрасно понимаю, чего он хочет добиться. Но люди не понимают, как бывает сложно что-то наладить. Люди ждут, что все будет так: приходит тренер, покупает нескольких игроков, все сразу налаживается. Так не бывает, все зависит от доверия руководства. Хосеп Гвардиола

Это самое руководство должно было знать на что шло, когда подписывало контракт с Маурицио. Вот что говорила Марина Грановская после подписания соглашения.

«Мы рады приветствовать Маурицио и надеемся, что он привьет “Челси” свою философию. “Наполи” под его руководством демонстрировал самый увлекательный футбол в Европе. Их атакующие действия поражали своей стремительностью и креативностью, а тренерские методы позволили игрокам значительно прибавить в профессиональном плане».

Сам Сарри не обещал «Челси» золотых гор в первый же сезон. Он понимал, что, пока Клопп и Гвардиола выводят свои команды на проектную мощность (на что им тоже понадобилось время), ему предстоит проделать огромную работу.

Думаю, что «Челси» — хорошая команда. Проблема в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. После одного-двух изменений мы сможем попытаться показать тот футбол, который я хочу привить команде. Маурицио Сарри

«Наполи» под руководством Сарри прогрессировал каждый сезон и на протяжении трех лет боролся с «Ювентусом» практически на равных. С «Челси» Сарри по очкам xG был непререкаемо лучшим после «Ман Сити» и «Ливерпуля». Плюс вышел в финал Кубка Лиги и Лиги Европы. Чем не успех?

В «Челси» могут опираться на мнение игроков, только факт в том, что «Челси» ждет перестройка. Азар наверняка уедет в Мадрид, Виллиану, Давиду Луизу, Педро, Игуаину и Жиру уже за 30. Если руководство «Челси» не готово было отдать будущее клуба на ближайшие годы исключительно в руки Сарри, его приглашение было стратегической ошибкой. Сейчас перед «Челси» стоит выбор — либо уволить Маурицио и признать, что просто так слило сезон в помойку, либо довериться Сарри и дать ему сделать то, что он должен был сделать по плану — вывести «Челси» на нужный уровень на второй год работы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtTjD60nFzy/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtTjD60nFzy/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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We can lose but not in this way, we need to solve the problem’. #CFC #Chelsea</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chelseafc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Chelsea FC</a> (@chelseafc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-31T16:20:55+00:00">31 Янв 2019 в 8:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.