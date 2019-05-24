«Челси» планирует уволить Сарри после финала ЛЕ и назначить Лэмпарда. Это полный бред
В клубе пора менять политику по отношению к тренерам.
В клубе пора менять политику по отношению к тренерам.
Сложно придумать более инфернальный для любого тренера клуб, чем «Челси». За всю новую историю при Абрамовиче однозначно позитивным парнем тут запомниись разве что Карло Анчелотти и Гус Хиддинк. И то с оговорками. Остальные коучи неизменно уходили из клуба с подмоченной репутацией. Даже любимчик Абрамовича Жозе Моуринью оконфузился во время второго прихода в клуб.
Маурицио Сарри уже совсем скоро может стать следующим на конвейере, который несет его в отсек с утилем. По информации Daily Mail, руководство «Челси» планирует уволить итальянца после финала Лиги Европы. Только перед принятием решения проведет разговор с лидерами раздевалки на предмет взаимоотношений с тренером.
Нельзя оценивать десятимесячную работу тренера по одному матчу. Это неправильно. Если ситуация такова, как вы говорите, и решение о моем будущем примут по итогам финала ЛЕ, то я уйду прямо сейчас. Либо вы довольны моей работой, либо нет.
Этот сезон для Сарри и правда выдался, наверное, тяжелейшим в карьере. В абсолютно новом для себя чемпионате и чужой стране он вынужден был в кратчайшие сроки начать прививать свой футбол команде, в которой было немного игроков, подходивших под его философию.
По ходу чемпионата Сарри вернул к жизни Давида Луиза, строил игру в полузащите вокруг Жоржиньо, ждал, пока Кепа обретет психологическую уверенность (вы помните, во что это вылилось в финале Кубка Лиги), старался изменить роль Азара, которого последние полгода каждую неделю отправляют в «Реал» (и сам он настроился на уход). Все это сопровождалось слухами об отставке, конфликтами с рядом игроков и скандированием с трибун «Стэмфорда» f***k sarriball (к черту саррибол).
Но наверняка Маурицио на это закладывался, когда соглашался на переезд в Лондон. А вот «Челси» — далеко не факт. Вряд ли в руководстве клуба не понимали, что Сарри не относится к антикризисным менеджерам (каким был, например, Хиддинк), которые в кратчайшие сроки могут вдохнуть в команду новую жизнь, затащить в нескольких подряд матчах и спасти сезон. Сарри строит свой фундаментальный футбол месяцами — неторопливо выстраивает его вокруг любимых игроков, комплектует команду нужными исполнителями и планомерно развивает тех, кто есть в распоряжении.
Таким же образом работает Гвардиола, которого пару лет назад отдельные умники называли физруком и говорили, что АПЛ просто не его уровень и тут его идеи не приживутся. Сейчас Пеп понимает Сарри как никто другой.
Я прекрасно понимаю, чего он хочет добиться. Но люди не понимают, как бывает сложно
что-тоналадить. Люди ждут, что все будет так: приходит тренер, покупает нескольких игроков, все сразу налаживается. Так не бывает, все зависит от доверия руководства.
Это самое руководство должно было знать на что шло, когда подписывало контракт с Маурицио. Вот что говорила Марина Грановская после подписания соглашения.
«Мы рады приветствовать Маурицио и надеемся, что он привьет “Челси” свою философию. “Наполи” под его руководством демонстрировал самый увлекательный футбол в Европе. Их атакующие действия поражали своей стремительностью и креативностью, а тренерские методы позволили игрокам значительно прибавить в профессиональном плане».
Сам Сарри не обещал «Челси» золотых гор в первый же сезон. Он понимал, что, пока Клопп и Гвардиола выводят свои команды на проектную мощность (на что им тоже понадобилось время), ему предстоит проделать огромную работу.
Думаю, что «Челси» — хорошая команда. Проблема в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. После
одного-двухизменений мы сможем попытаться показать тот футбол, который я хочу привить команде.
«Наполи» под руководством Сарри прогрессировал каждый сезон и на протяжении трех лет боролся с «Ювентусом» практически на равных. С «Челси» Сарри по очкам xG был непререкаемо лучшим после «Ман Сити» и «Ливерпуля». Плюс вышел в финал Кубка Лиги и Лиги Европы. Чем не успех?
В «Челси» могут опираться на мнение игроков, только факт в том, что «Челси» ждет перестройка. Азар наверняка уедет в Мадрид, Виллиану, Давиду Луизу, Педро, Игуаину и Жиру уже за 30. Если руководство «Челси» не готово было отдать будущее клуба на ближайшие годы исключительно в руки Сарри, его приглашение было стратегической ошибкой. Сейчас перед «Челси» стоит выбор — либо уволить Маурицио и признать, что просто так слило сезон в помойку, либо довериться Сарри и дать ему сделать то, что он должен был сделать по плану — вывести «Челси» на нужный уровень на второй год работы.
Если информация Sport Mediaset верна, «Челси» уже слил Сарри и выбрал в качестве преемника Фрэнка Лэмпарда, то английской легенде можно только пожелать удачи. И надеяться, что он станет первым тренером в новой истории клуба, который уйдет со своего поста без репутационных потерь.