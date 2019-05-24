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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе. Среди претендентов на игрока в настоящий момент числятся «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

В ходе завершившегося сезона у Рамоса испортились отношения с «Реалом» и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом. Также защитник считает, что возможный уход пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным». При этом ни Серхио, ни его представители, пока не уведомили «Реал» о своих планах.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 — с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.

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