Рамос задумался об уходе из «Реала»

По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе. Среди претендентов на игрока в настоящий момент числятся «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



В ходе завершившегося сезона у Рамоса испортились отношения с «Реалом» и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом. Также защитник считает, что возможный уход пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным». При этом ни Серхио, ни его представители, пока не уведомили «Реал» о своих планах.



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 — с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.