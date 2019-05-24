В «Атлетико» будет самая интересная перестройка лета. Симеоне придётся меняться

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7 января 2012 года Диего Симеоне провёл свой первый матч чемпионата Испании в качестве главного тренера «Атлетико». В соперниках была «Малага». Матч, разумеется, закончился со счётом 0:0, а стартовый состав был таким:

Куртуа — Фелипе Луис, Годин, Альваро Домингес, Переа — Габи, Тьяго, Сальвио, Хуанфран — Диего — Фалькао.

Семь лет спустя последние люди из того стартового состава покидают клуб. Все они связаны с обороной — Годин и Луис сразу нашли свои позиции при новом тренере, а Хуанфран стал основным правым защитником после того, как Переа уехал доигрывать в Мексику. Все трое определяли игру «Атлетико», вместе с ними её диктовал сделанный из нержавеющей стали Габи. И даже больше: исходя из качеств этих футболистов, Симеоне строил свой стиль на годы вперёд.

Сразу надо оговориться, что был ещё один футболист, повлиявший на формирование стиля Симеоне, пусть при нём он в команде и не задержался. Бразильский интеллигент Диего, виртуозно принимающий мяч и способный отдать любую передачу и пойти в обыгрыш из глубины, доказал тренеру, что в быстрой атаке достаточно иметь одного футболиста с нестандартным мышлением, чтобы обострить игру. Влияние Диего на стиль Симеоне легко объяснить таким фактом: когда объявил о своём решении Гризманн, тренер перечислил в качестве ключевых ушедших в разное время футболистов четверых — Косту, Рауля Гарсию, Турана и Диего. Хоть бразилец и отыграл всего около года из семи симеоновских.

Более того, Диего в некотором роде стал ролевой моделью, на которую ориентировался Симеоне, выбирая самого Гризманна. Благодаря французу стиль с быстрыми атаками через центр был сохранён — Гризманн знал и как отдать, и как обыграть, и как пробить. Юрген Клопп однажды отвесил роскошный комплимент Робину ван Перси: «Никогда не видел, чтобы футболист действовал на трёх позициях сразу». Нечто подобное умели и Гризманн, и Диего. Благодаря этому их умению в фазах с мячом баланс всей остальной девятки полевых мог спокойно крениться в сторону обороны.

Именно так — из атаки в оборону — и был выстроен «Атлетико». Об остальном — о 4−4−2, боковом прессинге, зонной обороне и прочем — написаны уже десятки глубоких текстов. Имея Година, Луиса, Хуанфрана и Габи с самого начала, Симеоне получил чудовищную для современного футбола силу — оборонительную стабильность. Вся команда с радостью прыгала за линию мяча после очередного тактического фола Габи, и у соперника начиналась бесконечная головная боль. Мало того что защитники быстро сыгрались, так ещё и подсказ стал дополнительным элементом обороны АТМД. Ни одна команда Европы так часто не вертела головами и не общалась друг с другом, находясь без мяча.

Эта команда завершила свой даже затянувшийся цикл, и теперь Симеоне придётся меняться. Разговоры о том, что футбол изменился или тренер стал читаемым, неверны: основная причина для перестройки — это тот факт, что всю свою красно-белую империю Чоло выстроил, исходя из качеств определённых футболистов. Теперь их нет, и ушли они настолько слаженно (особенно если добавить отъезд Габи), что пытаться заменить их похожими по качествам игроками слишком рискованно. Если с точечными приобретениями АТМД мог позволить себе ошибаться (и ошибался ведь), то с вынужденной массовой закупкой промахнуться нельзя.