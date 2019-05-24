«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Лиона» Муссе Дембеле. Об этом сообщает Goal.
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Лиона» Муссе Дембеле. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, за 22-летнего нападающего французского клуба «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн. За французом манкунианский клуб следит ещё со времён его выступлений за юношеские команды «ПСЖ».
Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 22 млн. Ранее Дембеле также выступал за «Фулхэм».