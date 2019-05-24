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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Лиона» Муссе Дембеле. Об этом сообщает Goal.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, за 22-летнего нападающего французского клуба «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн. За французом манкунианский клуб следит ещё со времён его выступлений за юношеские команды «ПСЖ».

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Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 22 млн. Ранее Дембеле также выступал за «Фулхэм».

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