«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн

По информации источника, за 22-летнего нападающего французского клуба «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн. За французом манкунианский клуб следит ещё со времён его выступлений за юношеские команды «ПСЖ».

Дембеле перешёл в «Лион» летом прошлого года из «Селтика» за сумму в € 22 млн. В текущем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 51 матче, отметился 23 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 22 млн. Ранее Дембеле также выступал за «Фулхэм».