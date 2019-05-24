Минское «Динамо» победило «Ислочь», БАТЭ разгромил «Слуцк» в 9-м туре чемпионата Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Встречу на столичном стадионе «Трактор» динамовцы провели без особого блеска, но в итоге все же добились успеха. За минуту до окончания второго тайма победный гол забил украинский легионер минчан Дмитрий Билоног.

Действующий чемпион страны БАТЭ на поле «Борисов-Арены» принимал футболистов «Слуцка» и победил со счетом 3:0. Голевым дублем отметился Боян Дубаич, еще один мяч забил Максим Скавыш.

Позже могилевский «Дняпро» у себя дома встретится с «Гомелем».

25 мая брестское «Динамо» сыграет на своем поле с гродненским «Неманом», футболисты «Минска» примут «Городею», минское «Торпедо» сыграет в гостях у мозырской «Славии».

Результаты игр, состоявшихся 22 мая: «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1.