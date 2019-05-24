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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду показал свой новый автомобиль

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой новый автомобиль — McLaren Senna.

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Очередным пополнением в своём автопарке 34-летний нападающий похвастался в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, стоимость McLaren Senna оценивается примерно в € 850 тыс.

В четверг, 23 мая, Роналду посетил паддок Гран-при Монако Формулы-1. В частности, португалец встретился в боксах с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

В текущем сезоне на клубном уровне Роналду принял участие в 43 матах, отметился 28 результативными ударами и 13 голевыми передачами. В «Ювентус» португалец перешёл летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальского форварда обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн.

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