СМИ: бывший главный тренер «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»
ТАСС, 24 мая. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» португалец Андре
ТАСС, 24 мая. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» португалец Андре
22 мая Руди Гарсия, занимавший пост главного тренера «Марселя», объявил о своем уходе с должности после того, как команда лишилась шансов пробиться в еврокубки. По информации источника, 41-летний
За тур до окончания чемпионата Франции «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 37 матчей.