22 мая Руди Гарсия, занимавший пост главного тренера «Марселя», объявил о своем уходе с должности после того, как команда лишилась шансов пробиться в еврокубки. По информации источника, 41-летний Виллаш-Боаш провел переговоры с руководством французского клуба,

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год, пол его руководством клуб из Петербурга стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо этого, Виллаш-Боаш тренировал португальский «Порту», с которым специалист выигрывал чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы. Кроме того, он тренировал английские «Челси» и «Тоттенхэм» и португальскую «Академику», Виллаш-Боаш является самым молодым тренером, который выигрывал европейский трофей (33 года 213 дней). Последним местом работы португальского специалиста был китайский «Шанхай СИПГ», который он покинул 30 ноября 2017 года.