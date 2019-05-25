Испугались молодежи: лидеры бегут из «Реала»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Завершившийся сезон стал провальным для мадридского «Реала». Из команды, которая три года подряд становилась победителем Лиги чемпионов, «сливочные» превратились в аутсайдера и проигрывали клубам из нижней части таблицы. По ходу сезона на посту главного тренера Хулена Лопетеги сменил Зинедин Зидан, однако ситуация не изменилась. По информации испанской прессы, в следующем сезоне французский специалист планирует перестройку команды.

Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Читайте также Рамос задумался об уходе из «Реала»

Сообщается, что по ходу сезона у лидера «сливочных» испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, который фактический определяет трансферную политику и будущее игроков. Кроме того, 33-летний Рамос считает, что его возможный уход пойдет на пользу как ему самому, так и «Реалу». При этом ни Серхио, ни его представители пока не уведомили руководство о своих планах.

Однако AS утверждает, что свой интерес к защитнику уже обозначили несколько европейских топ-клубов — с представителями Рамоса уже якобы контактировали английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также итальянский «Ювентус». Кроме того, капитан «Реала» имеет на руках выгодное предложение от одного из китайских клубов.

Но для Рамоса финансовый вопрос стоит не на первом месте, поэтому его трансфер в азиатские, или арабские страны, или в США маловероятен.

Напомним, что Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. За это время он стал символом клуба, а в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых на свой счет записал 11 голов и две результативные передачи.

В составе «королевского клуба» он по четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов. Действующий контракт испанца со «сливочным» рассчитан до 2021 года.

Кроме Рамоса почти наверняка клуб покинет и Бэйл. Нападающий якобы конфликтует с Зиданом, из-за чего редко появляется в стартовом составе. Помимо прочего, в последние годы валлиец страдает от повреждений и не отличается высокой результативностью, что злит фанатов «сливочных», которые даже освистывали форварда, в котором ранее видели замену Криштиану Роналду.

Сам футболист неоднократно выражал желание остаться в команде, однако напряженные отношения с Зиданом, как считают в Испании, уже предопределили его судьбу.

Если Бэйл все-таки уйдет, то у «Реала» в линии нападении из топ-игроков останется только Карим Бензема. В связи с этим «сливочные» уже начали работать над трансфером сербского форварда Луки Йовича, который в прошедшем сезоне ярко проявил себя в игре за «Айнтрахт» и оказался на третьем месте среди лучших бомбардиров в чемпионате Германии. Немецкий клуб, как сообщает El Chiringuito, оценил Йовича в €100 млн, но «Реал» отказался платить такую сумму.

Если «Айнтрахт» откажется отпускать серба за €60 млн, то «сливочные» готовы отказаться от трансфера.

Но есть для болельщиков «Реала» и приятные новости. Клуб уже практически согласовал переход датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен. О его трансфере «сливочные» могут объявить уже после финала Лиги чемпионов. В связи с возможным приходом Эриксена становится под вопросом будущее в команде хавбеков Иско и Марко Асенсио. Оба они не так часто появлялись в стартовом составе, поэтому рассматривают варианты ухода.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял третье место, а в Лиге чемпионов и вовсе вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу».

Уже точно известно, что в следующем сезоне клуб усилят 18-летний форвард Родриго Силва де Гоис, а также защитник Эдер Милитао. Судя по всему, «сливочные» собираются делать ставку на молодежь, поэтому логично, что изменения «Реал» ожидают серьезные.