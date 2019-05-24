«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за выход в ЛЕ
ТАСС, 24 мая. «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, в гостях сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 1:1 в первом матче финала
ТАСС, 24 мая. «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, в гостях сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 1:1 в первом матче финала
В составе «Витесса» забитым мячом отметился Тим Матавж (31-я минута), у хозяев отличился Сандер ван де Стрек (18).
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занял пятое место, «Утрехт» стал шестым. Команды, которые в чемпионате заняли места с пятого по восьмое, играют в
Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле».
Ответный матч пройдет на домашнем поле «Витесса» 28 мая.