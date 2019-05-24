«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за выход в ЛЕ

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занял пятое место, «Утрехт» стал шестым. Команды, которые в чемпионате заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В первом раунде плей-офф «Витесс» в двух матчах переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт», который возглавляет бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат, оказался сильнее «Хераклеса» (2:0, 3:0).