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24 мая, источник: ТАСС

«Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за выход в ЛЕ

ТАСС, 24 мая. «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, в гостях сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 1:1 в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

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В составе «Витесса» забитым мячом отметился Тим Матавж (31-я минута), у хозяев отличился Сандер ван де Стрек (18).

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В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занял пятое место, «Утрехт» стал шестым. Команды, которые в чемпионате заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В первом раунде плей-офф «Витесс» в двух матчах переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт», который возглавляет бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат, оказался сильнее «Хераклеса» (2:0, 3:0).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле».

Ответный матч пройдет на домашнем поле «Витесса» 28 мая.

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