«Монако» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 24 мая. «Монако» проиграл «Ницце» со счетом 0:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Франции по футболу сезона-2018/19.
ТАСС, 24 мая. «Монако» проиграл «Ницце» со счетом 0:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Франции по футболу сезона-2018/19.
На 36-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль, а на 65-й минуте с пенальти отличился Микаэль ле Биан.
В турнирной таблице «Монако» занял 17-е место, набрав в 38 матчах 36 очков, и сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Франции (лига 1). На два очка команда опередила «Дижон», который финишировал 18-м и сыграет в
Этот сезон стал первым в чемпионате Франции для полузащитника сборной России Александра Головина, который перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Матч с «Ниццей» стал для 22-летнего футболиста 35-м в составе «Монако» в различных турнирах, всего на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. В игре последнего тура чемпионата Франции он вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, а на 21-й минуте получил желтую карточку.
Чемпионом Франции в восьмой раз стал ПСЖ, оформивший победу в чемпионате за пять туров до конца первенства. Вторым стал «Лилль», который вместе с ПСЖ сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Еще одну путевку в Лигу чемпионов завоевал «Лион», ставший в чемпионате третьим, он начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, но сохраняет шансы попасть в основную стадию соревнований напрямую, согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций. Для этого нужно, чтобы в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, победу одержал «Челси», завоевавший право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, став третьим в чемпионате Англии, если же в решающем матче Лиги Европы победит «Арсенал», то он получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.
В групповом этапе Лиги Европы следующего сезона сыграют «Сент-Этьен», занявший в чемпионате Франции четвертое место, и «Ренн», который стал обладателем Кубка Франции. Обладатель Кубка французской лиги «Страсбур» начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.
|Патрик Виейра
|Леонарду Жардим
|Бенуа Бадиашиле
|36′
|Микаэль Ле Биан
|67′
|40
|Вальтер Бенитес
|16
|Диего Бенальо
|20
|Юсеф Аталь
|2
|Фоде Балло-Туре
|23
|Маланг Сарр
|19
|Джибриль Сидибе
|29
|Кристоф Эрелль
|25
|Камиль Глик
66′
|31
|Бонфим Коста Сантос Данте
|32
|Бенуа Бадиашиле
|8
|Пьер Ле Мелу
|39
|Беньямин Хенрикс
12′
|7
|Аллан Сен-Максимен
|15
|Адриэн Силва
|14
|Иньятиус Ганаго
|17
|Александр Головин
21′
|21
|Данилу
70′
|9
|Радамель Фалькао
87′
|27
|Жан-Виктор Макенго
84′
|–
|Карлос Винисиус
|10
|Микаэль Ле Биан
86′
|29
|Желсон Мартинш
72′
|24
|Кристоф Жалле
|7
|Рони Лопеш
|5
|Адриен Тамез
44′82′
|44
|Сеск Фабрегас
73′
|6
|Реми Вальтер
|4
|Жан-Эд Аолу
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)