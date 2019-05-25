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00:15 (мск), источник: ТАСС

«Монако» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 24 мая. «Монако» проиграл «Ницце» со счетом 0:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Франции по футболу сезона-2018/19.

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На 36-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль, а на 65-й минуте с пенальти отличился Микаэль ле Биан.

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В турнирной таблице «Монако» занял 17-е место, набрав в 38 матчах 36 очков, и сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Франции (лига 1). На два очка команда опередила «Дижон», который финишировал 18-м и сыграет в плей-офф за право принять участие в высшем дивизионе чемпионата страны, его соперником станет «Ланс». «Кан» и «Генгам», занявшие соответственно 19-е и 20-е места, напрямую вылетели в лигу 2, их место в следующем сезоне займут «Мец» и «Брест». В прошлом сезоне «Монако» занял второе место в турнирной таблице чемпионата и сыграл в сезоне-2018/19 в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе.

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Этот сезон стал первым в чемпионате Франции для полузащитника сборной России Александра Головина, который перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Матч с «Ниццей» стал для 22-летнего футболиста 35-м в составе «Монако» в различных турнирах, всего на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. В игре последнего тура чемпионата Франции он вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, а на 21-й минуте получил желтую карточку.

Чемпионом Франции в восьмой раз стал ПСЖ, оформивший победу в чемпионате за пять туров до конца первенства. Вторым стал «Лилль», который вместе с ПСЖ сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Еще одну путевку в Лигу чемпионов завоевал «Лион», ставший в чемпионате третьим, он начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, но сохраняет шансы попасть в основную стадию соревнований напрямую, согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций. Для этого нужно, чтобы в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, победу одержал «Челси», завоевавший право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, став третьим в чемпионате Англии, если же в решающем матче Лиги Европы победит «Арсенал», то он получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

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В групповом этапе Лиги Европы следующего сезона сыграют «Сент-Этьен», занявший в чемпионате Франции четвертое место, и «Ренн», который стал обладателем Кубка Франции. Обладатель Кубка французской лиги «Страсбур» начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.

Ницца
2:0
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 3824.05.2019, 22:05 (МСК UTC+3)Allianz Riviera
Главные тренеры
Патрик ВиейраЛеонарду Жардим
Голы
Бенуа Бадиашиле36′
Микаэль Ле Биан67′
Составы команд
40Вальтер Бенитес
16Диего Бенальо
20Юсеф Аталь
2Фоде Балло-Туре
23Маланг Сарр
19Джибриль Сидибе
29Кристоф Эрелль
25Камиль Глик
66′
31Бонфим Коста Сантос Данте
32Бенуа Бадиашиле
8Пьер Ле Мелу
39Беньямин Хенрикс
12′
7Аллан Сен-Максимен
15Адриэн Силва
14Иньятиус Ганаго
17Александр Головин
21′
21Данилу
70′
9Радамель Фалькао
87′
27Жан-Виктор Макенго
84′
Карлос Винисиус
10Микаэль Ле Биан
86′
29Желсон Мартинш
72′
24Кристоф Жалле
7Рони Лопеш
5Адриен Тамез
44′82′
44Сеск Фабрегас
73′
6Реми Вальтер
4Жан-Эд Аолу
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)11
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
13Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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