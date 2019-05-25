«Монако» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

На 36-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль, а на 65-й минуте с пенальти отличился Микаэль ле Биан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AiLa_6HDK1w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Монако» занял 17-е место, набрав в 38 матчах 36 очков, и сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Франции (лига 1). На два очка команда опередила «Дижон», который финишировал 18-м и сыграет в плей-офф за право принять участие в высшем дивизионе чемпионата страны, его соперником станет «Ланс». «Кан» и «Генгам», занявшие соответственно 19-е и 20-е места, напрямую вылетели в лигу 2, их место в следующем сезоне займут «Мец» и «Брест». В прошлом сезоне «Монако» занял второе место в турнирной таблице чемпионата и сыграл в сезоне-2018/19 в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе.

Этот сезон стал первым в чемпионате Франции для полузащитника сборной России Александра Головина, который перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Матч с «Ниццей» стал для 22-летнего футболиста 35-м в составе «Монако» в различных турнирах, всего на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. В игре последнего тура чемпионата Франции он вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, а на 21-й минуте получил желтую карточку.

Чемпионом Франции в восьмой раз стал ПСЖ, оформивший победу в чемпионате за пять туров до конца первенства. Вторым стал «Лилль», который вместе с ПСЖ сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Еще одну путевку в Лигу чемпионов завоевал «Лион», ставший в чемпионате третьим, он начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, но сохраняет шансы попасть в основную стадию соревнований напрямую, согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций. Для этого нужно, чтобы в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, победу одержал «Челси», завоевавший право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, став третьим в чемпионате Англии, если же в решающем матче Лиги Европы победит «Арсенал», то он получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AY6TQTtzSKE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.