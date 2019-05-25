«Кан» проиграл «Бордо» и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции

Встреча, состоявшаяся на поле «Кана», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 19-й минуте гол забил Юнусс Санкаре.
Результаты других матчей дня:
«Реймс» — «Пари Сен-Жермен» — 3:1,
«Амьен» — «Генгам» — 2:1,
«Анже» — «Сент-Этьен» — 1:1,
«Дижон» — «Тулуза» — 2:1,
«Марсель» — «Монпелье» — 1:0,
«Нант» — «Страсбур» — 0:1,
Досрочно ставший чемпионом Франции «ПСЖ» и занявший в Лиге 1 второе место «Лилль» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. «Лион» (третье место) начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда. «Сент-Этьен» (четвертое место) и «Ренн» (победитель Кубка Франции) вышли в групповой этап Лиги Европы, «Страсбур» (победитель Кубка французской лиги) — во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
«Кан» стал 19-м и вылетел из Лиги 1, «Дижон» (18-е место) сыграет в стыковых матчах за место в высшем дивизионе.