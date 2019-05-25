«Кан» проиграл «Бордо» и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции

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Встреча, состоявшаяся на поле «Кана», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 19-й минуте гол забил Юнусс Санкаре.

Результаты других матчей дня:

«Реймс» — «Пари Сен-Жермен» — 3:1,

«Амьен» — «Генгам» — 2:1,

«Анже» — «Сент-Этьен» — 1:1,

«Дижон» — «Тулуза» — 2:1,

«Марсель» — «Монпелье» — 1:0,

«Нант» — «Страсбур» — 0:1,

«Ним» — «Лион» — 2:3,

«Ренн» — «Лилль» — 3:1.

Досрочно ставший чемпионом Франции «ПСЖ» и занявший в Лиге 1 второе место «Лилль» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. «Лион» (третье место) начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда. «Сент-Этьен» (четвертое место) и «Ренн» (победитель Кубка Франции) вышли в групповой этап Лиги Европы, «Страсбур» (победитель Кубка французской лиги) — во второй квалификационный раунд Лиги Европы.