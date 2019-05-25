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07:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кан» проиграл «Бордо» и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. «Кан» потерпел поражение от «Бордо» в матче 38-го тура чемпионата Франции по футболу и в следующем сезоне будет выступать во второй по силе лиге страны.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся на поле «Кана», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 19-й минуте гол забил Юнусс Санкаре.

Результаты других матчей дня:

«Реймс» — «Пари Сен-Жермен» — 3:1,

«Амьен» — «Генгам» — 2:1,

«Анже» — «Сент-Этьен» — 1:1,

«Дижон» — «Тулуза» — 2:1,

«Марсель» — «Монпелье» — 1:0,

«Нант» — «Страсбур» — 0:1,

«Ним» — «Лион» — 2:3,

«Ренн» — «Лилль» — 3:1.

Досрочно ставший чемпионом Франции «ПСЖ» и занявший в Лиге 1 второе место «Лилль» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. «Лион» (третье место) начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда. «Сент-Этьен» (четвертое место) и «Ренн» (победитель Кубка Франции) вышли в групповой этап Лиги Европы, «Страсбур» (победитель Кубка французской лиги) — во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

«Кан» стал 19-м и вылетел из Лиги 1, «Дижон» (18-е место) сыграет в стыковых матчах за место в высшем дивизионе.

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